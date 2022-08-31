Леонардо ДіКапріо розлучився з Камілою Морроне після п'ятирічного роману

Про роман стало відомо у 2018 році, Каміла — пасербиця актора Аль Пачіно.

Леонардо ДіКапріо та Каміла Морроне розлучилися після майже п'ятирічного роману. Про це повідомляє видання People.

Розлучення Камілли та Леонардо підтвердило чутки про те, що актор завжди розлучається зі своїми дівчатами, коли їм виповнюється 25 років. Морроне саме досягла цієї межі.

Про роман ДіКапріо та пасербиці Аль Пачіно стало відомо у 2018 році, коли їх помітили на відпочинку в Аспені, штат Колорадо.

Вони довгий час приховували свої стосунки, точніше не афішували їх. Разом як пара вони з'явилися на церемонії "Оскар" лише 2020 року.

Інсайдери розповідали, що в Морроне та ДіКапріо все серйозно. Вони багато часу проводили разом, їздили у відпустку, і Леонардо навіть познайомив Камілу зі своїми батьками.

[ + – ] Леонардо ДіКапріо та Каміла Морроне

Останній раз пару бачили разом у липні цього року на пляжі в Малібу, де вони разом із друзями відзначали 4 липня День незалежності США.

А вже в серпні Каміла поїхала в Сен-Тропе до матері, тоді як ДіКапріо залишився в Лос-Анджелесі.

У ЗМІ часто обговорювали різницю у віці між Леонардо та Каміллою. Йому зараз 47 років, Камілі виповнилося 25.

Вона говорила, що це не проблема, і кожен має право зустрічатися з тим, із ким забажає.

Каміла, яка нещодавно почала зніматися в кіно, говорила, що єдине, що її бентежить, це те, що про неї найчастіше говорять як про "дівчину Леонардо ДіКапріо".

"Я відчуваю, що маю бути особистістю, крім того, з ким зустрічаюся, але я розумію, чому так відбувається", — говорила дівчина.

Нагадаємо, раніше Леонардо ДіКапріо зустрічався з данською супермоделлю Геленою Крістенсен, із 2000 по 2005 рік — із бразильською моделлю Жизель Бюндхен, із 2006 по 2009 рік — із ізраїльтянкою Бар Рафаелі.

Із 2011 року Леонардо зустрічався з акторкою Блейк Лайвлі, але розлучився з нею вже через кілька місяців, і наступною його обраницею стала "ангел" Victoria's Secret Ерін Гітертон, ще через рік ДіКапріо розпочав стосунки з німкенею Тоні Гаррн, потім його подругами на лічені місяці стали Ніна Агдал і Лорена Рей.

Із 2017 року, як вважається, ДіКапріо розпочав стосунки з Камілою Морроне. Їх, за чутками, познайомив Аль Пачіно, вітчим дівчини.