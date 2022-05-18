Леонардо Ді Капріо помітили за поцілунками з дівчиною (фото)

Закохана пара разом уже близько 5 років.

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Оскароносного актора Леонардо Ді Капріо помітили за поцілунками з його коханою, американською фотомоделлю та акторкою Камілою Мороне. Про це пише Page Six.

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Пару рідко помічають папараці, особливо за обіймами чи поцілунками. Проте напередодні 47-річного Леонардо та 24-річну Камілу помітили за ніжними поцілунками на одному з пляжів.

[ + – ] Леонардо Ді Капріо зі своєю дівчиною Камілою

Пара прогулювалася на пляжу Малібу. Ді Капріо не відходив від своєї коханої та постійно її цілував.

Обидвоє були у світлих пастельних образах. Леонардо вибрав для прогулянки білу базову футболку, кремові шорти та кепку. Тим часом його кохана продемонструвала образ з напівпрозорої спідниці та светру. До луку вона додала кольє, а довге чорне волосся розпустила.

Ді Капріо та Каміла Мороне зустрічаються близько 5 років, проте офіційно у світ вони так і не виходили.

Нагадаємо, оскароносний Леонардо Ді Капріо висловив свою підтримку Україні та пожертвував на потреби ЗСУ 10 млн доларів. Це найбільша пожертва від однієї людини.

Також Фокус писав про те, що під час церемонії нагородження кінопремією "Оскар-2022" 47-річний Леонардо відправився у відпустку до Нью-Йорка разом зі своєю дівчиною.