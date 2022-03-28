Ді Капріо замість "Оскара" вирушив у відпустку до Нью-Йорка

Леонардо Ді Капріо замість церемонії "Оскар" вирушив до Нью-Йорка зі своєю коханою Камілою Мороне

Леонардо Ді Капріо цього року вирішив пропустити церемонію вручення премії "Оскар", хоча фільм "Не дивіться нагору", в якому він зіграв головну роль, був серед номінантів. Натомість актор відправився до Нью-Йорка разом зі своєю коханою американською моделлю Камілою Мороне.

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Найімовірніше, у відпустку актор відлетів ще 25 березня — тоді місцеві папараці застали Ді Капріо в аеропорту Лос-Анджелеса, де Лео зіткнувся з іншою знаменитою парою — подружжям Мілою Куніс та Ештоном Кутчером. Вони поверталися з відпустки на Багамах, щоб встигнути на церемонію "Оскар", а Ді Капріо навпаки чекав на виліт у Нью-Йорк.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо — один із тих голлівудських знаменитостей, хто підтримує Україну в повномасштабній війні з Росією. На початку трагічних подій у нашій країні він пожертвував на потреби ЗСУ рекордні 10 млн доларів. Незадовго до церемонії "Оскар" голлівудський кінорежисер Шон Пенн закликав своїх колег бойкотувати цьогорічний захід і навіть погрожував розплавити власні статуетки "Оскар" — їх у нього дві, якщо Американська кіноакадемія не дозволить виступити Володимиру Зеленському. Як відомо, Зеленському виступити на "Оскарі" не дозволили. Водночас під час церемонії оголосили хвилину мовчання на знак солідарності з Україною, а деякі світові знаменитості з'явилися на заході з аксесуарами в жовто-блакитних кольорах.