Ди Каприо вместо "Оскара" отправился в отпуск в Нью-Йорк

Леонардо Ди Каприо вместо церемонии "Оскар" отправился в Нью-Йорк со своей возлюбленной Камилой Морроне

Леонардо Ди Каприо в этом году решил пропустить церемонию вручения премии "Оскар", хотя фильм "Не смотрите наверх", в котором он сыграл главную роль, был среди номинантов. Вместо этого актер отправился в Нью-Йорк вместе со своей возлюбленной американской моделью Камилой Морроне.

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Скорее всего в отпуск актер улетел еще 25 марта — тогда местные папарацци застали Ди Каприо в аэропорту Лос-Анджелеса, где Лео столкнулся с другой знаменитой парой — супругами Милой Кунис и Эштоном Катчером. Они возращались из отпуска на Багамах, чтобы успеть на церемонию "Оскар", а Ди Каприо наоборот ожидал вылет в Нью-Йорк.

Напомним, Леонардо Ди Каприо — один из тех голливудских знаменитостей, кто поддерживает Украину в полномасшабной войне с Россией. В начале трагических событий в нашей стране он пожертвовал на нуждый ВСУ рекордные 10 млн долларов. Незадолго до церемонии "Оскар" голливудский кинорежиссер Шон Пенн призывал своих коллег байкотировать мероприятие в этом году и даже грозился расплавить собственные статуэтки "Оскар" — их у него две, если Американская киноакадемия не позволит выступить Владимиру Зеленскому. Как известно, Зеленскому выступить на "Оскаре" не позволили. При этом во время церемонии огласили минуту молчания в знак солидарность с Украиной, а некоторые мировые знаменитости появились на мероприятии с аксессуарами в желто-голубых цветах.