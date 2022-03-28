Оскар-2022: кто из мировых знаменитостей открыто поддержал Украину (фото, видео)

Память погибших в войне украинцев гости церемонии почтили минутой молчания. Немало знаменитостей высказали поддержку Украине, появившись на мероприятии со значками и другими аксессуарами в желто-голубых цветах.

В Лос-Анджелесе отгремела 94-я церемония "Оскар", и одно из самых знаменитых мероприятий в мире не обошлось от упоминания Украины, которая уже больше месяца противостоит российской агрессии.

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Гости церемонии почтили минутой молчания всех погибших мирных жителей и защитников Украины. На черном экране появилось обращение от организаторов "Оскара", которые призвали помогать Украине:

"Мы хотели бы минутой молчания продемонстрировать нашу поддержку народу Украины, который в настоящее время сталкивается с вторжением, конфликтом и предрассудками в пределах своих собственных границ. Хотя кино является для нас важным способом выразить нашу человечность во время конфликта, реальность такова, что миллионы семей в Украине нуждаются в еде, медицинской помощи, чистой воде и экстренной помощи. Ресурсов мало, и мы – как глобальное сообщество – можем сделать больше. "Мы просим вас поддержать Украину всеми возможными способами. #standwithukraine".

Отметим, что Россия, как сторона, развязавшая агрессию, упомянута не была, как, собственно, и слово "война".

[ + – ] Жертв войны в Украине почтили минутой молчания

Агентство ООН по делам беженцев подарило знаменитостям голубые ленты в поддержку Украины и беженцев с надписью "#withrefugees", которые они носили во время церемонии. Джейми Ли Кертис была одной из первых звезд, надевшей такую ленточку вместо кольца. Аналогичный аксессуар украшал костюм композитора и автора хитов, которые исполняли Шер, Леди Гага, Уитни Хьюстон и другие, Дайан Уоррен.

[ + – ] Джейми Ли Кертис

Более того, многие звезды пришли в театр Dolby с желто-синей символикой. Например, звезда "Аквамена" Джейсон Момоа позировал фотографам с нагрудным платком в цветах украинского флага в кармане пиджака.

[ + – ] Джейсон Момоа поддержал Украину Фото: Jason Momoa/Instagram

Аналогично поступил и британский актер Бенедикт Камбербэтч, прикрепив к пиджаку желто-голубой значок.

[ + – ] Бенедикт Камбербетч

Среди других знаменитостей, поддержавших нашу страну, были также режиссер Фрэнсис Кополла и киноредактор Джо Уокер.

[ + – ] Джо Уокер

Актриса Мила Кунис, родившаяся в Украине, во время выступления на церемонии награждения рассказала о войне на родине и похвалила "стойкость" украинского народа.

"Недавние глобальные события заставили многих из нас чувствовать себя опустошенными. Тем не менее, когда вы видите силу и достоинство тех, кто сталкивается с таким опустошением, невозможно не восхищаться их стойкостью. Нельзя не восхищаться теми, кто находит в себе силы продолжать сражаться в невообразимой тьме", – сказала она. Ранее Мила вместе с мужем Эштоном Катчером устроили сбор денег для помощи украинцам.

[ + – ] Мила Кунис об Украине

Еще до церемонии ходили слухи, что на ней в видеоформате выступит президент Украины Владимир Зеленский. И хотя он так и не появился в эфире, по информации Deadline, переговоры между Лос-Анджелесом и Киевом продолжались в течение нескольких недель. Признавая силу платформы и аудитории "Оскара", Зеленский и его ближайшее окружение были очень открыты к идее отдаленного выступления, поскольку российское вторжение тянется уже второй месяц.

В то же время, хотя продюсеры и Академия признавали важность момента в современной истории, у них были оговорки по поводу того, что церемония слишком далеко смещается от кинематографической к геополитической. В конце концов продюсер "Оскара" Уилл Пэкер решил обойтись без политики, выбрав Голливуд.

Обращение Зеленского было бы уникальным моментом в истории церемонии. Соведущая Эми Шумер поддержала эту идею. Шон Пенн даже предупредил, что расплавит два своих "Оскара", если Зеленского не пригласят.

Но был и встречный аргумент, что появление Зеленского было бы немного неуклюжим и неуместным, даже для телепередачи, которая обычно затрагивает острые вопросы.

Напомним, кто стал победителями "Оскара-2022".