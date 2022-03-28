Оскар-2022: хто зі світових знаменитостей відкрито підтримав Україну (фото, відео)

Пам'ять загиблих у війні українців гості церемонії вшанували хвилиною мовчання. Чимало знаменитостей висловили підтримку Україні, з'явившись на заході зі значками й іншими аксесуарами у жовто-блакитних кольорах.

У Лос-Анджелесі відгриміла 94-а церемонія "Оскар", й один із найзнаменитіших заходів у світі не обійшовся без згадки про Україну, яка вже понад місяць протистоїть російській агресії.

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Гості церемонії вшанували хвилиною мовчання всіх загиблих мирних жителів і захисників України. На чорному екрані з'явилося звернення від організаторів "Оскара", які закликали допомагати Україні:

"Ми хотіли б хвилиною мовчання продемонструвати нашу підтримку народу України, який нині стикається з вторгненням, конфліктом та упередженнями в межах своїх власних кордонів. Хоча кіно є для нас важливим способом висловити нашу людяність під час конфлікту, реальність така, що мільйони сімей Україні потребують їжі, медичної допомоги, чистої води й екстреної допомоги. Ресурсів мало, і ми — як глобальна спільнота — можемо зробити більше. "Ми просимо вас підтримати Україну всіма можливими способами. #standwithukraine".

Зазначимо, що Росія, як сторона, котра розв'язала агресію, згадана не була як, власне, і слово "війна".

[ + – ] Жертв війни в Україні вшанували хвилиною мовчання

Агентство ООН у справах біженців подарувало знаменитостям блакитні стрічки на підтримку України та біженців із написом "#withrefugees", які вони носили під час церемонії. Джеймі Лі Кертіс була однією з перших зірок, яка одягнула таку стрічку замість кільця. Аналогічний аксесуар прикрашав костюм композитора й автора хітів, які виконували Шер, Леді Гага, Вітні Г'юстон та інші, Дайан Воррен.

[ + – ] Джеймі Лі Кертіс

Більше того, багато зірок прийшли в театр Dolby із жовто-синьою символікою. Наприклад, зірка "Аквамена" Джейсон Момоа позував фотографам із нагрудною хусткою у кольорах українського прапора в кишені піджака.

[ + – ] Джейсон Момоа підтримав Україну Фото: Jason Momoa/Instagram

Аналогічно вчинив і британський актор Бенедикт Камбербетч, прикріпивши до піджака жовто-блакитний значок.

[ + – ] Бенедикт Камбербетч

Серед інших знаменитостей, які підтримали нашу країну, були також режисер Френсіс Кополла та кіноредактор Джо Вокер.

[ + – ] Джо Вокер

Акторка Міла Куніс, яка народилася в Україні, під час виступу на церемонії нагородження розповіла про війну на батьківщині та похвалила "стійкість" українського народу.

"Нещодавні глобальні події змусили багатьох із нас почуватися спустошеними. Проте, коли ви бачите силу та гідність тих, хто стикається з таким спустошенням, неможливо не захоплюватися їхньою стійкістю. Не можна не захоплюватися тими, хто знаходить у собі сили продовжувати битися у неймовірній темряві", — сказала вона. Раніше Міла разом із чоловіком Ештоном Кутчером влаштували збір грошей для допомоги українцям.

[ + – ] Міла Куніс про Україну

Ще до церемонії ширилися чутки, що в ній у відеоформаті виступить президент України Володимир Зеленський. І хоча він так і не з'явився в ефірі, за інформацією Deadline, переговори між Лос-Анджелесом і Києвом тривали протягом кількох тижнів. Визнаючи силу платформи й аудиторії "Оскара", Зеленський і його найближче оточення були дуже відкриті до ідеї віддаленого виступу, оскільки російське вторгнення триває вже другий місяць.

У той же час, хоча продюсери й Академія визнавали важливість моменту в сучасній історії, у них були застереження щодо того, що церемонія надто далеко зміщується від кінематографічної до геополітичної. Зрештою, продюсер "Оскара" Вілл Пекер вирішив обійтися без політики, обравши Голлівуд.

Звернення Зеленського було б унікальним моментом історії церемонії. Співведуча Емі Шумер підтримала цю ідею. Шон Пенн навіть попередив, що розплавить два свої "Оскари", якщо Зеленського не запросять.

Але був і зустрічний аргумент, що поява Зеленського була б трохи незграбною і недоречною, навіть для телепередачі, яка зазвичай торкається гострих питань.

Нагадаємо, хто став переможцем "Оскара-2022".