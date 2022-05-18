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Леонардо Ди Каприо заметили за поцелуями с девушкой (фото)

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Леонардо Ди Каприо, девушка Леонардо Ди Каприо, камила Морон, пляж Малибу, Леонардо Ди Каприо за поцелуями с девушкой
Фото: Getty Images | Леонардо Ди Каприо

Влюбленная пара вместе уже около 5 лет.

Оскароносного актера Леонардо Ди Каприо заметили за поцелуями с его возлюбленной, американской фотомоделью и актрисой Камилой Морроне. Об этом пишет Page Six.

Пару редко замечают папарацци, особенно за объятиями или поцелуями. Однако накануне 47-летнего Леонардо и 24-летнюю Камилу заметили во время нежных поцелуев на одном из пляжей Калифорнии.

Леонардо Ди Каприо со своей девушкой Камилой

Пара прогуливалась на пляже Малибу. Ди Каприо не отходил от своей возлюбленной и постоянно целовал ее.

Оба были в светлых пастельных образах. Леонардо выбрал для прогулки белую базовую футболку, кремовые шорты и кепку. Тем временем его возлюбленная продемонстрировала образ из полупрозрачной юбки и свитера. К луку она добавила колье, а свои длинные черные волосы распустила.

Ди Каприо и Камила Морроне встречаются около 5 лет, однако официально они так и не выходили в свет.

Напомним, оскароносный Леонардо Ди Каприо выразил свою поддержку Украине и пожертвовал на нужды ВСУ 10 млн долларов. Это самое большое пожертвование от одного человека.

Также Фокус писал о том, что во время церемонии награждения кинопремией "Оскар-2022" 47-летний Леонардо отправился в отпуск в Нью-Йорк вместе со своей девушкой.