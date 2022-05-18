Леонардо Ди Каприо заметили за поцелуями с девушкой (фото)

Влюбленная пара вместе уже около 5 лет.

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Оскароносного актера Леонардо Ди Каприо заметили за поцелуями с его возлюбленной, американской фотомоделью и актрисой Камилой Морроне. Об этом пишет Page Six.

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Пару редко замечают папарацци, особенно за объятиями или поцелуями. Однако накануне 47-летнего Леонардо и 24-летнюю Камилу заметили во время нежных поцелуев на одном из пляжей Калифорнии.

[ + – ] Леонардо Ди Каприо со своей девушкой Камилой

Пара прогуливалась на пляже Малибу. Ди Каприо не отходил от своей возлюбленной и постоянно целовал ее.

Оба были в светлых пастельных образах. Леонардо выбрал для прогулки белую базовую футболку, кремовые шорты и кепку. Тем временем его возлюбленная продемонстрировала образ из полупрозрачной юбки и свитера. К луку она добавила колье, а свои длинные черные волосы распустила.

Ди Каприо и Камила Морроне встречаются около 5 лет, однако официально они так и не выходили в свет.

Напомним, оскароносный Леонардо Ди Каприо выразил свою поддержку Украине и пожертвовал на нужды ВСУ 10 млн долларов. Это самое большое пожертвование от одного человека.

Также Фокус писал о том, что во время церемонии награждения кинопремией "Оскар-2022" 47-летний Леонардо отправился в отпуск в Нью-Йорк вместе со своей девушкой.