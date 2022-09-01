Леонардо ДиКаприо каждую ночь устраивает вечеринки после расставания с Морроне

Расставание с падчерицей Аль Пачино подтвердило слухи о том, что ДиКаприо прекращает отношения с девушками, как только им исполняется 25 лет.

На днях стало известно, что самый завидный голливудский холостяк Леонардо ДиКаприо порвал со своей бывшей возлюбленной Камиллой Морроне — пара была вместе почти пять лет. С тех пор, по информации источников Page Six, кинозвезда устраивал громкие вечеринки в Малибу, куда приглашал новых девушек, а его бывшая зазноба отдыхала в Сен-Тропе со своей мамой.

Как утверждают в издании, ДиКаприо владеет земельным участком на берегу океана в Малибу стоимостью 13,75 млн долларов. Также у актера есть недвижимость стоимостью 10 млн долларов на Карбон-Бич, который местные жители называют "Пляжем миллиардеров".

"Лео каждую ночь устраивал вечеринки… он тусовался со своей старой командой и несколькими девушками" — сообщил инсайдер издания.

Напомним, 47-летний ДиКаприо и 25-летняя Морроне расстались после почти пяти лет совместной жизни. Слухи об их разрыве ходили последние несколько месяцев. Еще в мае звезду "Титаника" заметили на пляже в Малибу после эмоционального разговора с Морроне. ДиКаприо утишал девушку.

После этого случая актер отправился на отдых в Европу без своей возлюбленной. Его видели на яхте в Сен-Тропе в компании звезды "Человека-паука" Тоби Магуайра, который долгое время был частью ближайшего окружения ДиКаприо.

Представитель звезды никак не прокомментировал ни его вечеринки в Малибу, ни разрыв с Морроне.

О романе ДиКаприо и падчерицы Аль Пачино стали говорить в 2018 году, когда пару заметили на отдыхе в Аспене, штат Колорадо. Знаменитости долгое время не афишировали отношения. Впервые они вместе появились на публике, как пара, на церемонии вручения премии "Оскар" в 2020 году. Инсайдеры утверждали, что у Морроне и ДиКаприо было все серьезно, и актер даже познакомил свою бывшую возлюбленную с родителями.

Фокус ранее писал о том, что расставание Камиллы и Леонардо подтвердило слухи о том, что актер прекращает отношения со своими девушками, как только им исполняется 25 лет. Морроне как раз достигла этого предела.