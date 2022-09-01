Леонардо Ді Капріо щоночі влаштовує вечірки після розлучення з Мороне

Розставання з падчеркою Аль Пачино підтвердило чутки про те, що Ді Капріо припиняє стосунки з дівчатами, як тільки їм виповнюється 25 років.

Днями стало відомо, що найзавидніший голлівудський холостяк Леонардо Ді Капріо порвав зі своєю колишньою коханою Камілою Мороне — пара була разом майже п'ять років. Відтоді, за інформацією джерел Page Six, кінозірка влаштовував гучні вечірки в Малібу, куди запрошував нових дівчат, а його колишня відпочивала в Сен-Тропе зі своєю мамою.

Як стверджують у виданні, Ді Капріо має земельну ділянку на березі океану в Малібу вартістю 13,75 млн доларів. Також у актора є нерухомість вартістю 10 млн доларів на Карбон-Біч, який місцеві жителі називають "Пляжем мільярдерів".

"Лео щоночі влаштовував вечірки… він тусувався зі своєю старою командою та кількома дівчатами", — повідомив інсайдер видання.

Нагадаємо, 47-річний ДіКапріо та 25-річна Мороне розлучилися після майже п'яти років спільного життя. Чутки про їхній розрив ходили останні кілька місяців. Ще у травні зірку "Титаніка" помітили на пляжі в Малібу після емоційної розмови з Мороне. Ді Капріо заспокоював дівчину.

Після цього випадку актор вирушив на відпочинок до Європи без своєї коханої. Його бачили на яхті в Сен-Тропе в компанії зірки "Людини-павука" Тобі Магвайра, який довгий час був частиною найближчого оточення Ді Капріо.

Представник зірки ніяк не прокоментував ні його вечірки на Малібу, ні розрив з Мороне.

Про роман Ді Капріо та падчерки Аль Пачино почали говорити у 2018 році, коли пару помітили на відпочинку в Аспені, штат Колорадо. Знаменитості довгий час не афішували стосунки. Вперше вони разом з'явилися на публіці як пара на церемонії вручення премії "Оскар" у 2020 році. Інсайдери стверджували, що в Мороне і Ді Капріо було все серйозно, і актор навіть познайомив свою колишню кохану з батьками.

Фокус раніше писав про те, що розлучення Каміли та Леонардо підтвердило чутки про те, що актор припиняє стосунки зі своїми дівчатами, як тільки їм виповнюється 25 років. Мороне саме досягла цієї межі.