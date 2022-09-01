Леонардо Ді Капріо підозрюють у стосунках з Джіджі Хадід
Напередодні актор розірвав романтичні стосунки з 25-річною моделлю.
47-річний американський актор Леонардо Ді Капріо знову підігрів чутки про свій ймовірний роман. Про це пише Pinkvilla.
Цього разу зірці "Титаніка" західні таблоїди приписують романтичні стосунки з американською супермоделлю Джіджі Хадід. Інсайдери повідомляють, що в Ді Капріо особливі почуття до зірки подіумів палестинського походження. Як відомо, влітку 2022 вони кілька разів ходили на побачення, попри те, що в той час Леонардо ще зустрічався з 25-річною моделлю Камілою Морроне.
"Вони знайомі доволі давно. Їх дуже тягне одне до одного. Вона абсолютно в його смаку: неперевершена, сексуальна, але скромна", — зазначають джерела, близькі до пари.
Проте деякі інсайдери все ж наполягають, що між голлівудським актором та супермоделлю лише дружні стосунки.
27-річна Джіджі Хадід восени 2021 розійшлася зі співаком Зейном Маліком. Від їхнього союзу підростає дворічна донька Хай.
Тим часом Леонардо Ді Капріо напередодні закінчив 5-річні романтичні стосунки з моделлю Камілою Морроне.
Нагадаємо, 47-річний Леонардо Ді Капріо розірвав стосунки з Камілою Морроне.
Також Фокус писав про те, як Леонардо Ді Капріо переживає розставання зі своєю 25-річною коханою.