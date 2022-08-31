Белла Хадид продемонстрировала идеальный denim-образ (фото)

Знаменитость посетила теннисный матч Серены Уильямс.

25-летняя американская супермодель Белла Хадид продемонстрировала идеальный denim-лук. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов палестинского происхождения накануне прогулялась по Нью-Йорку в стильном джинсовом костюме, состоявшем из корсета на бретелях и мешковатых брюк с кожаными вставками.

В качестве аксессуаров к позднелетнему аутфиту Хадид выбрала солнцезащитные очки, белую сумочку на цепочке и интересную подвеску на шее в форме перевернутой подковы. На ногах знаменитости были сине-белые кроссовки.

Волосы Беллы были собраны в аккуратный пучок.

[ + – ] Белла Хадид в Нью-Йорке

Впоследствии Белла Хадид добавила к своему образу белую рубашку, которую перед этим носила в руках.

В таком стильном луке американская модель посетила теннисный матч Серены Уильямс. Компанию на трибуне ей составил рэпер Offset, одетый в ярко-оранжевый жилет и черные очки.

Напомним, Белла Хадид теряла миллионные контракты и друзей из-за своей активной политической позиции касательно Палестины.

Также Фокус писал об откровении Беллы Хадид по поводу ее отношений с отцом и детства, оторванного от родной земли.