Белла Хадид теряла друзей и миллионные контракты из-за политической позиции

Знаменитость постоянно напоминает о том, что имеет палестинские корни.

25-летняя американская модель Белла Хадид призналась, почему теряла миллионные контракты и своих друзей. Об этом пишет GQ.

По словам звезды подиумов, ее несокрушимая позиция по отношению к Палестине в ее противостоянии с Израилем стала причиной многих профессиональных и личных конфликтов.

"Было так много брендов, которые перестали со мной сотрудничать. Многие друзья отвернулись от меня. С некоторыми из них я ужинала каждую пятницу в течение семи лет. Теперь они просто не впускают меня к себе домой", — призналась 25-летняя Белла.

Знаменитость палестинского происхождения постоянно напоминает о своих корнях и всячески использует широкую популярность для помощи родному краю.

[ + – ] Белла Хадид Фото: Instagram bellahadid

Вскоре звезда подиумов палестинского происхождения дебютирует в кино — истории о переехавшем в США жителе Египта.

В частности, Хадид одной из первых высказала свою позицию относительно российско-украинской войны и стала на сторону Украины. В своих соцсетях с десятками миллионов подписчиков со всего мира модель призвала помогать украинским беженцам.

Напомним, семья Хадид в женском составе накануне вышла на прогулку с годовалой дочерью Джиджи Хадид, которую раньше всячески хоронили от папарацци.

Также Фокус писал об откровении Беллы Хадид относительно проблем с ее отцом.