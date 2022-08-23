Белла Хадид теряла друзей и миллионные контракты из-за политической позиции
Знаменитость постоянно напоминает о том, что имеет палестинские корни.
25-летняя американская модель Белла Хадид призналась, почему теряла миллионные контракты и своих друзей. Об этом пишет GQ.
По словам звезды подиумов, ее несокрушимая позиция по отношению к Палестине в ее противостоянии с Израилем стала причиной многих профессиональных и личных конфликтов.
"Было так много брендов, которые перестали со мной сотрудничать. Многие друзья отвернулись от меня. С некоторыми из них я ужинала каждую пятницу в течение семи лет. Теперь они просто не впускают меня к себе домой", — призналась 25-летняя Белла.
Знаменитость палестинского происхождения постоянно напоминает о своих корнях и всячески использует широкую популярность для помощи родному краю.
Вскоре звезда подиумов палестинского происхождения дебютирует в кино — истории о переехавшем в США жителе Египта.
В частности, Хадид одной из первых высказала свою позицию относительно российско-украинской войны и стала на сторону Украины. В своих соцсетях с десятками миллионов подписчиков со всего мира модель призвала помогать украинским беженцам.
Напомним, семья Хадид в женском составе накануне вышла на прогулку с годовалой дочерью Джиджи Хадид, которую раньше всячески хоронили от папарацци.
Также Фокус писал об откровении Беллы Хадид относительно проблем с ее отцом.