Джиджи Хадид вышла на публику с годовалой дочерью (фото)

Девочку всячески прячут от общественности и папарацци.

27-летнюю американскую супермодель Джиджи Хадид заметили на прогулке с ее дочерью Хай, мамой Иоландой и сестрой Беллой. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная семья почти в полном составе выбралась на летнюю прогулку по улочкам Нью-Йорка. Это довольно редкое появление всех женщин семьи Хадид вместе.

Годовалая Хай была одета в розовый сарафан и голубые кроксы. Мама сделала на голове ей два забавных хвостика. Сама Джиджи выбрала для семейного отдыха яркий костюм в полоску. Однако изюминкой образа молодой мамы стал рюкзак с именем ее первенца.

Тем временем Иоланда Хадид продемонстрировала total-white образ, а Белла — горчичное casual платье.

[ + – ] Семья Хадид на прогулке в Нью-Йорке

Джиджи Хадид впервые стала мамой в сентябре 2022. Отцом девочки является певец Зейн Малик, с которым супермодель спустя некоторое время разошлась после обвинений со стороны Иоланды Хадид. Женщина заявляла, что парень ее дочери поднимал на нее руку.

Поэтому в 2021 звездная пара после многих лет отношений распалась. Теперь годовалую Хай Джиджи Хадид воспитывает сама, оставаясь с ее отцом в нормальных отношениях.

[ + – ] Джиджи Хадид с дочерью Хай

Звездная мама всячески пытается скрыть свою единственную дочь от губительного влияния публичной жизни. Джиджи до сих пор официально не показала лицо своего ребенка, которому осенью 2022 исполняется два года. Лишь несколько раз папарацци ловили модель с дочерью во время прогулок.

Напомним, Джиджи Хадид и Зейн Малик сохраняют теплые отношения после громкого расставания ради своей дочери.

Также Фокус писал об образе в самом модном оттенке лета 2022, который продемонстрировала накануне Джиджи Хадид.