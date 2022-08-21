Джіджі Хадід вийшла на публіку з однорічною донькою (фото)

Дівчинку всіляко ховають від громадськості та папараці.

27-річну американську супермодель Джіджі Хадід помітили на прогулянці з її донькою Хай, мамою Йоландою та сестрою Беллою. Про це пише Daily Mail.

Зіркова родина майже в повному складі вибралася на літню прогулянку по вуличках Нью-Йорка. Це доволі рідкісна поява разом усіх жінок родини Хадід.

Однорічна Хай була одягнута в рожевий сарафан та блакитні крокси. Мама зробила на голові їй два кумедні хвостики. Сама Джіджі обрала для сімейного відпочинку яскравий костюм у смужку. Проте родзинкою образу молодої мами став рюкзак з іменем її первістка.

Тим часом Йоланда Хадід продемонструвала total-white образ, а Белла — гірчичну casual сукню.

[ + – ] Родина Хадід на прогулянці в Нью-Йорку

Джіджі Хадід вперше стала мамою у вересні 2022. Батьком дівчинки є співак Зейн Малік, з яким супермодель через певний час розійшлася після звинувачень з боку Йоланди Хадід. Жінка заявляла, що хлопець її доньки піднімав на неї руку. То ж у 2021 зіркова пара після багатьох років стосунків розпалася. Тепер однорічну Хай Джіджі Хадід виховує сама, залишаючись з її батьком у нормальних стосунках.

[ + – ] Джіджі Хадід з донькою Хай

Зіркова мама всіляко намагається сховати свою єдину доньку від згубного впливу публічного життя. Джіджі досі офіційно не показала обличчя своєї дитини, якій восени 2022 виповнюється два роки. Лише кілька разів папараці ловили модель з донькою під час прогулянки.

Нагадаємо, Джіджі Хадід та Зейн Малік зберігають теплі стосунки після гучного розставання заради своєї доньки.

Також Фокус писав про образ у наймоднішому відтінку літа 2022, який продемонструвала напередодні Джіджі Хадід.