Джіджі Хадід показала образ у наймоднішому відтінку літа 2022 (фото)

Знаменитість відвідала офіційний захід.

27-річна американська модель Джіджі Хадід продемонструвала наймодніший колір сезону. Про це пише британський Vogue.

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Зірка подіумів відвідала літню вечірку Vogue X Self-Portrait у яскравому свіжому образі. Для виходу на публіку знаменитість палестинського походження обрала лаймову блискучу приталену сукню, розшиту кристалами. На ногах Джіджі Хадід були смарагдові босоніжки на металевому каблуці.

Своє волосся модель зібрала в охайний пучок, випустивши наперед два пасма. А на обличчі візажисти зробили легкий вечірній макіяж.

Родзинкою по-справжньому літнього аутфіту став світло-зелений лак на нігтях моделі, що вдало пасував до інших елементів луку.

Як аксесуар до образу модель обрала маленьку сумочку в тон сукні.

[ + – ] Джіджі Хадід Фото: Getty Images

У 2020 27-річна Джіджі Хадід уперше стала мамою. Проте через рік розійшлася зі своїм бойфрендом та батьком дитини, співаком Зейном Маліком. Наразі знаменитість сама виховує однорічну доньку Хай та всіляко намагається сховати її від пильного ока західних папараці.

[ + – ] Джіджі Хадід

Останнім часом Хадід рідко з'являється на офіційних заходах, то ж цей візит став практично ексклюзивом. Здебільшого зірку подіумів "ловлять" папараці під час прогулянок з донькою.

Нагадаємо, нещодавно Джіджі Хадід продемонструвала казковий образ на балу-маскараді свого друга.

Раніше американська співачка Ріанна своїми "вагітними" виходами зробила пурпуровий кольором весни 2022.