Вагітна Ріанна продемонструвала наймодніший колір сезону

Зовсім скоро зірка народить свого первістка.

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Барбадоська співачка Ріанна вчергове продемонструвала стильний аутфіт для вагітних. Фото вона поділилася на своїй Instagram-сторінці зі 126 млн підписників.

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34-річна артистка вийшла у світ у світло-рожевому ультракороткому топі, що вкотре підкреслив округлений живіт зірки, та прямих розрізаних джинсах трохи світлішого відтінку. Головним аксесуаром стала штучна рожева лисиця на плечах вагітної знаменитості. Волосся Ріанни було розпущене, а доповнили образ кілька аксесуарів та світло-гірчичний бомбер.

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Мільйонна аудиторія знаменитості кинулася лайкати та коментувати новий стильний вихід вагітної Ріанни.

"Ти наймодніша вагітна жінка", "найкраща!", "у мене перехоплює дихання від тебе", — пишуть під каруселлю фото фоловери співачки.

Батьком майбутньої дитини став давній друг та колега Ріанни — американський музикант A$AP Rocky. Для них обох дитина стане першою.

Нагадаємо, раніше Ріанна вигуляла один з останніх "вагітних" образів, адже уже в травні 2022 зірка народить свого первістка. Повідомляється, що це буде дівчинка.

Також Фокус писав про фейкову Ріанну у Бразилії. Дуже схожа на світову знаменитість дівчина користується своєю зовнішністю та набирає популярності в мережі.