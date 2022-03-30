Фейкова Ріанна дозволяє фанатам цілувати накладний живіт у Бразилії

Дівчина спеціально носить накладний живіт.

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30-річна Прісцілла Беатріс, дівчина родом із Бразилії, використовує свою зовнішність, схожу на вагітну Ріанну, задля медійності. Про це розповідає New York Post.

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На днях фейкова Ріанна вийшла у світ з охоронцями та давала інтерв'ю журналістам португальською мовою, ніби вона і є справжня Ріанна. Дівчина навіть дозволяла "фанатам" цілувати свій накладний живіт.

[ + – ] Фейкова Ріанна фотографується з фанатами

Свою "барбадоську" зовнішність Прісцілла використовувала задля популярності і раніше, ведучи соцмережі, зокрема Тікток. Вона публікувала відео та фото, на яких повторювала б'юті-образи барбадоської співачки та навіть переспівувала її хіти.

Проте зараз настав черговий етап слави, коли можна "хайпанути" на вагітності 33-річної знаменитості, за кожним виходом якої наразі слідкує весь світ.

Проте справжнім прихильникам Ріанни не сподобалася її практично копія, оскільки дівчина обдурює людей, котрі вірять їй. Дехто навіть писав, що готовий вдарити її за це.

[ + – ] Прісцілла Беатріс використовує свою зовнішність для медійності та монетизує її рекламними контрактами

Зазначимо, що коментарів щодо цих вагітних виходів ні від Ріанни, ні від "Ріанни" наразі немає. Проте раніше, коли відео Прісцілли почали розлітатися в мережі, одне з них справжня Ріанна прокоментувала з насмішкою: "Коли альбом, сестра?". Адже фанати співачки часто закидають її подібними запитаннями, очікуючи на новий музичний альбом з 2016 року.

[ + – ] Прісцілла Беатріс — копія Ріанни

Втім, не Ріанною єдиною. У Кім Кардаш'ян також є копія. Модель Чейні Джонс — двійник 41-річної теледіви. З нею навіть ходив на побачення вже колишній чоловік Кім, репер Каньє Вест. А згодом у компанії фейкової Кардаш'ян помітили і батька дітей Кайлі Дженнер, музиканта Тревіса Скотта.

Також Фокус писав про рідну сестру Карді Бі, схожу на неї як дві каплі води. Прихильники реперки навіть не могли відрізнити на фото, де справжня Карді