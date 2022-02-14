Ріанна розкрила деталі своєї вагітності
Знаменитість намагається отримувати задоволення від кожної хвилини першої вагітності.
33-річна співачка Ріанна на нещодавній вечірці своїх брендів Fenty Beauty і Fenty Skin дала коротке інтерв'ю репортерам, котрі були там присутні, і відповіла на запитання про свою вагітність первістком. Про це пише Billboard.
Ріанна зазначила, що вагітність — не привід ховати далеко в шафу стильний та відвертий одяг.
"Ми (з с A$AP Rocky) хочемо змінити уявлення про те, що означає бути вагітною, майбутньою мамою", — поділилася артистка та додала, що мода — її головне захоплення, тому навіть коли незручно, вона все одно намагатиметься обрати стильний, а не комфортний лук для виходу на публіку.
Також співачка зізналася, що намагається отримувати задоволення від кожної хвилини вагітності.
"Це дивовижна подорож", — описала свій стан 33-річна Ріанна.
Зокрема Ріанна порушила питання, яке найбільше тривожить її фанатів — чи продовжить вона музичну кар'єру. Співачка пожартувала, що прихильники "її уб'ють", якщо вона піде з індустрії чи почне записувати колискові. Тому повернення та випуск нових альбомів — питання часу.
Батько ж дитини, 33-річний A$AP Rocky, також відповів на кілька запитань журналістів. Він зізнався, що йому дуже подобається те, де вони зараз з Ріанною, та до якої цілі разом йдуть.
Раніше Фокус писав про перший вихід вагітної Ріанни та її коханого, A$AP Rocky на публіку після оголошення про вагітність співачки.
Нагадаємо, де і коли відбудеться довгоочікуване весілля Ріанни та її бойфренда A$AP Rocky.