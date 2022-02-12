Вагітна Ріанна з'явилась на публіці в дуже відвертому образі

Пара чекає на свою першу дитину.

33-річна барбадоська співачка Ріанна та її коханий, 33-річний американський репер A$AP Rocky чекають на свого первістка. Напередодні вони вперше вийшли разом у світ після новини про вагітність Ріанни. Про це пише Just Jared.

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Закохані прийшли разом на вечірку косметичних брендів співачки Fenty Beauty і Fenty Skin у Лос-Анджелесі.

33-річна співачка обрала для виходу відвертий образ-сітку від The Attico, який складався із зеленого топа та фіолетових штанів, сплетених блискучими нитками.

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Доповнили образ вагітної артистки діамантові прикраси, а також браслет та сережки із сапфірами. Волосся Ріанни було покладено на один бік, а на обличчі візажисти зробили макіяж з акцентом на червоній помаді.

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Нагадаємо, вагітна Ріанна вже провокувала публіку своїми відвертими образами, що підкреслювали її цікавий стан та помітно збільшений живіт. Напередодні співачка обрала для виходу відвертий топ зі шнурівками Jean Paul Gaultier, який оголював живіт та груди.

Також Фокус повідомляв про те, де і коли відбудеться довгоочікуване весілля зіркової пари Ріанни та A$AP Rocky.