Вагітна Ріанна вийшла у світ у відвертому образі (фото)

Навіть при надії знаменитість продовжує вдягатися стильно та провокативно.

Напередодні папараці зловили вагітну 33-річну співачку Ріанну в Беверлі-Гіллз в доволі відвертому аутфіті. Про це пише Kenh14.

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Знаменитість при надії обрала для виходу відвертий топ зі шнурівками Jean Paul Gaultier, який оголює живіт та груди, чорні легінси The Attico і укорочений чорний бомбер Wardrobe NYC x Carhartt WIP.

Як аксесуари Ріанна взяла масивні прикраси, сонцезахисні окуляри та чорну балаклаву. На ногах зірки були туфлі на тонкій шпильці.

[ + – ] Провокативний образ вагітної Ріанни

Раніше Фокус писав про непорозуміння між Джіджі Хадід та прихильниками Ріанни. Американська супермодель своїм коментарем "Три ангели" спровокувала чутки про те, що 33-річна барбадоська співачка чекає на двійню. Проте, як виявилося, Джіджі Хадід мала на увазі зовсім не те, про що подумали підписники вагітної зірки.

Нагадаємо, де і коли відбудеться весілля пари, за якою слідкує наразі вся мережа — Ріанни та її коханого, 33-річного музиканта A$AP Rocky, які на початку 2022 року оголосили про своє весілля та готовність стати батьками, а за декілька тижнів поділилися кадрами першою вагітної фотосесії та зізналися, що чекають на свого первістка.