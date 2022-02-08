Вагітна Ріанна вийшла у світ у відвертому образі (фото)
Навіть при надії знаменитість продовжує вдягатися стильно та провокативно.
Напередодні папараці зловили вагітну 33-річну співачку Ріанну в Беверлі-Гіллз в доволі відвертому аутфіті. Про це пише Kenh14.
Знаменитість при надії обрала для виходу відвертий топ зі шнурівками Jean Paul Gaultier, який оголює живіт та груди, чорні легінси The Attico і укорочений чорний бомбер Wardrobe NYC x Carhartt WIP.
Як аксесуари Ріанна взяла масивні прикраси, сонцезахисні окуляри та чорну балаклаву. На ногах зірки були туфлі на тонкій шпильці.
Раніше Фокус писав про непорозуміння між Джіджі Хадід та прихильниками Ріанни. Американська супермодель своїм коментарем "Три ангели" спровокувала чутки про те, що 33-річна барбадоська співачка чекає на двійню. Проте, як виявилося, Джіджі Хадід мала на увазі зовсім не те, про що подумали підписники вагітної зірки.
Нагадаємо, де і коли відбудеться весілля пари, за якою слідкує наразі вся мережа — Ріанни та її коханого, 33-річного музиканта A$AP Rocky, які на початку 2022 року оголосили про своє весілля та готовність стати батьками, а за декілька тижнів поділилися кадрами першою вагітної фотосесії та зізналися, що чекають на свого первістка.