Беременная Рианна вышла в свет в откровенном образе (фото)

Даже в положении знаменитость продолжает одеваться стильно и провокативно.

Накануне папарацци поймали беременную 33-летнюю певицу Рианну в откровенном аутфите в Беверли-Хиллз. Об этом пишет Kenh14.

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Знаменитость в положении выбрала для выхода откровенный топ со шнуровками Jean Paul Gaultier, обнажающий живот и грудь, черные леггинсы The Attico и укороченный черный бомбер Wardrobe NYC x Carhartt WIP.

В качестве аксессуаров Рианна взяла массивные украшения, солнцезащитные очки и черную балаклаву. На ногах звезды были туфли на тонкой шпильке.

[ + – ] Провокационный образ беременной Рианны.

Ранее Фокус писал о недоразумении между Джиджи Хадид и поклонниками Рианны. Американская супермодель своим комментарием "Три ангела" спровоцировала слухи о том, что 33-летняя барбадосская певица ждет двойню. Однако, как оказалось, Джиджи Хадид имела в виду совсем не то, о чем подумали подписчики беременной звезды.

Напомним, где и когда состоится свадьба пары, за которой следит сейчас вся Сеть — Рианны и ее возлюбленного, 33-летнего музыканта A$AP Rocky, которые в начале 2022 года объявили о своей свадьбе и готовности стать родителями, а через несколько недель поделились кадрами первой беременной фотосессии и признались, что ждут своего первенца.