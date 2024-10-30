36-летняя Рианна показала подросших сыновей (фото)

Первенца звезда родила в мае 2022 года. А второй наследник появился на свет через год.

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36-летняя американская певица Рианна показала подросших сыновей от рэпера A$AP Rocky, 36. Семейными кадрами звезда сцены барбадосского происхождения поделилась в Instagram.

"Да, я знаю! Мы официально одна из тех семей, которые похожи на праздники", — написала Рири.

На фото она позировала с двухлетним RZA и годовалым Риотом в одинаковых костюмах. Артистка уложила свои волосы в бигуди и добавила к праздничному образу ряд украшений.

Рианна с A$AP Rocky воспитывают двух сыновей — RZA и Риота. Недавно начали ходить слухи о третьей беременности певицы и ожидании девочки. Впрочем, официально она не комментировала вероятного пополнения в семье.

RZA родился в мае 2022 года, а его младший братик через год, в августе.

Рианна с сыновьями

Ранее знаменитость рассказала, почему иногда заплетает старшему наследнику волосы.

"Это форма защиты наших корней и традиции, оставленной нашими предками... [она] заставляет нас осознать, откуда мы пришли. Это наша потерянная история. Я сразу захотела, чтобы моим детям заплетали волосы... это что-то у нас в крови", — говорила артистка.

Напомним, Рианна выступила для самого богатого человека Индии.

Также Фокус писал о дне рождения старшего сына Рианны.