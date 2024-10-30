36-річна Ріанна показала підрослих синів (фото)

Первістка зірка народила у травні 2022 року. А другий спадкоємець зʼявився на світ через рік.

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36-річна американська співачка Ріанна показала підрослих синів від репера A$AP Rocky, 36. Сімейними кадрами зірка сцени барбадоського походження поділилася в Instagram.

"Так, я знаю! Ми офіційно одна з тих сімей, які схожі на свята", — написала Рірі.

На фото вона позувала з дворічним RZA та однорічним Ріотом в однакових костюмах. Артистка уклала своє волосся в бігуді та додала до святкового образу низку прикрас.

Ріанна з A$AP Rocky виховують двох синів — RZA та Ріота. Нещодавно почали ходити чутки про третю вагітність співачки та очікування дівчинки. Втім, офіційно вона не коментувала ймовірного поповнення в родині.

RZA народився у травні 2022 року, а його менший братик через рік, у серпні.

Ріанна із синами

Раніше знаменитість розповіла, чому інколи заплітає старшому спадкоємцю волосся.

"Це форма захисту нашого коріння та традиції, залишеної нашими предками… [вона] змушує нас усвідомити, звідки ми прийшли. Це наша втрачена історія. Я одразу захотіла, щоб моїм дітям заплітали волосся… це щось у нас у крові", — говорила артистка.

Нагадаємо, Ріанна виступила для найбагатшої людини Індії.

Також Фокус писав про день народження старшого сина Ріанни.