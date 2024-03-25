Ріанна в очікуванні третьої дитини - ЗМІ

ЗМІ дізналися, що співачка в очікуванні дівчинки, яка вже незабаром з'явиться на цей світ.

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Через вісім місяців після других пологів 36-річна барбадоська співачка Ріанна втретє вагітна. Таку інформацію повідомили видання Media Take Out посилаючись на інформацію наближеної до родини співачки людини.

"Останні кілька днів Ріанна перебувала в карибській країні Теркс і Кайкос, насолоджуючись приватною відпусткою зі своїми друзями та членами родини. І під час цієї поїздки нам ексклюзивно повідомили, що Ріанна зізналася своїй родині, що вона знову вагітна", — написало видання.

За тією ж інформації, нібито співачка вже навіть знає стать майбутньої дитини. Цього разу, нібито, зіркова пара чекає донечку.

Варто відзначити, що за останні 3 роки, це вже може бути третя вагітність Ріанни. У травні 2022 року співачка народила сина ім’я якого приховувала цілий рік. Хлопчика назвали RZA Athelston Mayers.

Уже через дев’ять місяців після народження первістка співачка зізналася, що знову при надії. Як з’ясувалося згодом, Ріанна та її чоловік ASAP Rocky, знову чекають на сина. Вже в серпні 2023 року Ріанна народила другу дитину. Дитину назвали Ріот Роуз Маєрс. Якщо ж інформація дійсно правдива, то співачка завагітніла після других пологів через вісім місяців. Однак, судячи з інформації про стать третьої дитини, Ріанна цілком вже влітку може знову народити. Поки сама зіркова пара ніяк не коментує чутки.

Раніше Ріанна зізнавалася, що мріє про велику родину і про народження доньки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ріанна і A$AP Rocky вперше показали свого новонародженого сина Riot Rose. Крім цього, Фокус писав, Ріанна виступила для найбагатшої людини Індії за 6 мільйонів доларів.