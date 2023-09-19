Ріанна і A$AP Rocky вперше показали свого новонародженого сина Riot Rose

Ріот Роуз народився 1 серпня, і співачка зберігала інтригу, місяць не називаючи його ім'я і стать.

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У вівторок Ріанна вперше показала свого новонародженого другого сина Riot Rose у чарівній сімейній фотосесії. Ріанна і A$AP Rocky позували разом із первістком RZA, якому нещодавно виповнилося 16 місяців. Про це пише TMZ.

Зірка розповіла про свою другу вагітність під час виступу на Суперкубку в лютому цього року. А коли малюк народився, довго не підтверджувала точну дату його народження.

Ріанна і A$AP Rocky з дітьми

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35-річна співачка виглядала дуже щасливою, позуючи з Riot на руках для милої домашньої фотосесії з їхнім 16-місячним первістком RZA.

На малюка Ріота одягли рожевий комбінезон і черевики, а для фото на вулиці загорнули його в плед.

Хітмейкер Umbrella мав на зйомках неймовірний вигляд у джинсовій куртці з капюшоном і темно-синіх легінсах, а A$AP вдягнувся у білу майку і шкіряні джинси з принтом Bottega Veneta.

Фотосесія стала їхньою першою публічною появою разом із другою дитиною з моменту її народження.

Ріанна із сином Ріот Роуз

Ріанна і репер привітали RZA Ательстона Маєрс у травні 2022 року, а зірка розповіла про свою другу вагітність під час виступу на Суперкубку в лютому цього року, коли відчинила пальто під час виступу і показала кругленький живіт.

Згідно зі свідоцтвом про народження, отриманим ЗМІ, Ріот Роуз народився в лікарні Cedar Sinai в Лос-Анджелесі о 7:41 ранку.

Минулого місяця інсайдери повідомили, що тепер співачка вважає свою сім'ю "повною". Ймовірно, вона та її коханий-репер поки що не планують інших дітей.

Інсайдер повідомив: "Ріанна відчуває, що її сім'я тепер повна", а також додав: "Це те, чого вона завжди хотіла".

Ріанна і A$AP Rocky з дітьми

Суперзірка, яка народилася на Барбадосі, раніше розповіла про материнство в інтерв'ю британському Vogue.

"Чесно кажучи, наявність дитини відкриває інший бік життя, де ви тепер перебуваєте в матриці з людьми, у яких уже є діти. У тебе з'являється інша повага до мам і тат".

Ріанна зазначила, що "все змінюється, коли у вас народжується дитина".

"Боже мій, це легендарно. Це все. Ти справді не пам'ятаєш колишнього життя, це найбожевільніша річ на світі. Ви буквально намагаєтеся пригадати це — і є фотографії мого колишнього життя — але почуття, бажання, речі, які вам подобаються... все, ви просто не ідентифікуєте себе з цим, тому що ви навіть подумки не дозволяєте собі зайти так далеко, тому що це не має значення", — зізналася Ріанна.

Нагадаємо, ім'я Ріота Роуза може бути натяком на пісню репера "Riot", у записі якої брав участь Фаррелл Вільямс.