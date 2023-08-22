Стало відомо, як почувається Ріанна після народження другої дитини

Знаменитість барбадоського походження народила вже двох синів.

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Стало відомо, як почувається 35-річна американська співачка Ріанна після народження другої дитини. Про це пише People.

Повідомляється, що артистка барбадоського походження відчуває, що її сім’я "повна" після того, як "таємно" народила свого другого сина від партнера A$AP Rocky.

Рірі стала матір'ю двох дітей на початку серпня 2023. І, схоже, бізнес-леді та її коханий не планують більше дітей.

Джерело повідомило виданню: "Ріанна відчуває, що тепер її сім’я повна", а також додало: "це те, чого вона завжди хотіла".

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Ріанна під час першої вагітності Фото: Instagram/badgalriri

TMZ повідомили, що хоча вони ще не знають імені її другого спадкоємці, їм відомо, що ім’я починається на "Р", як і первістка Рірі, який народився у травні 2022 року.

Ріанна під час першої вагітності Фото: Instagram/badgalriri

Поки невідомо про плани зіркової пари укласти офіційний шлюб. Раніше інсайдери повідомляли, що вони зроблять це після народження першої дитини, проте згодом стало відомо про другу вагітність артистки.

Нагадаємо, Ріанна народила другого сина в серпні 2023.

Також Фокус писав про першу появу на публіці бойфренда Ріанни після других пологів співачки.