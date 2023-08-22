Бойфренда Ріанни вперше помітили після новин про народження другої дитини (фото)

У серпні 2023 A$AP Rocky та Ріанна вдруге стали батьками.

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34-річного американського репера A$AP Rocky вперше помітили на публіці після новин про те, що він та Ріанна вдруге стали батьками. Про це пише Daily Mail.

Молодий батько був сфотографований у понеділок, 21 серпня 2023, із щасливим виглядом, коли він прибув до студії звукозапису в Лос-Анджелесі, на тлі новин про те, що він і його кохана Ріанна стали батьками вдруге. У зіркової пари народився ще один син.

Ракім Маєрс (справжнє імʼя та прізвище музиканта) усміхався, коли його фотографували за кермом жовтого спортивного автомобіля. Він був у сірій шапці та з діамантовими сережками.

Рірі в серпні 2023 народила другу дитину, ім'я якої починається на літеру R, повідомили TMZ.

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Вони також є батьками сина на ім’я РЗА Ательстон, який народився в травні 2022 року.

A$AP Rocky

Жоден з них наразі публічно не прокоментував новини про поповнення в родині.

Востаннє Ріанна була на публіці в кінці липня, коли вона вечеряла з бойфрендом у своєму улюбленому італійському ресторані Giorgio Baldi в Санта-Моніці, Каліфорнія.

Ріанна під час першої вагітності Фото: Instagram/badgalriri

Нагадаємо, 35-річна Ріанна вдруге стала мамою.

Також Фокус писав про скандал навколо кулону з літерою "Z", який бойфренд Ріанни запостив у свій Instagram.