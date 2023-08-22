Ріанна народила другу дитину, — деталі від TMZ

Хлопчик з'явився на світ ще 3 серпня, а його ім'я починається на Р.

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35-річна барбадоська співачка, бізнесвумен і мільярдерка Ріанна вдруге стала мамою, і знову у неї та A$AP Rocky син. Про це ексклюзивно з посиланням на своїх інсайдерів повідомляє TMZ. За інформацією таблоїда, артистка таємно народила хлопчика ще на початку цього місяця.

Джерела з близького оточення пари кажуть, що малюк з'явився на світ 3 серпня в Лос-Анджелесі. Як звуть дитину невідомо, але нібито перша буква її імені — Р.

Зазначимо, що Ріанна геть зникла з поля зору публіки кілька тижнів тому, хоча до цього стабільно відвідувала вечірки та заходи з величезним голим животом.

Знаменитість оголосила про другу вагітність ще в лютому, причому зробила це дуже ефектно — під час свого шоу в перерві між таймами Суперкубка. Рірі з'явилася на стадіоні в червоному ансамблі, який явно демонстрував її вагітність, до того ж кругленький живіт явно вказував на те, що при надії на той момент вона перебувала вже кілька місяців.

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Перша дитина у Ріанни та її бойфренда народилася 13 травня 2022 року. Вони назвали сина РЗА Ателстон Маєрс (RZA Athelston Mayers) на знак поваги до відомого лідера клану Wu-Tang. Ім'я дитини стало відоме через рік після її появи на світ.

Раніше ЗМІ були впевнені, що співачка чекає на дівчинку. Ці припущення посилилися після того, як Рірі помітили в магазині дитячих товарів у відділі для дівчаток. Сама ж вона ніяк не реагувала на запитання про стать майбутньої дитини.

Наразі і вона, і A$AP Rocky зберігають мовчання про поповнення в родині.

Раніше Фокус писав, що Ріанна на пізніх термінах вагітності знялася в рекламі спідньої білизни, а потім представила білизну для мам, які годують.