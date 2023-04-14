Вагітна Ріанна натякнула на стать майбутньої дитини

Вагітна Ріанна натякнула на стать своєї майбутньої другої дитини, коли купувала одяг у дитячому магазині.

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35-річна американська співачка Ріанна, яка вже є мамою 11-місячного сина, разом із 34-річним бойфрендом A$AP Rocky були помічені в магазині дитячого одягу з пастельно-рожевим комбінезоном у руках, що вказує на те, що зіркова пара скоро стане батьками дівчинки. Про це пише Daily Mail.

Вагітна зірка барбадоського походження була в приталеній чорній максі-сукні під стильною пуховою синьою курткою. Довге темне волосся Рірі було зібрано наполовину вгору, наполовину спущене. Сонцезахисні окуляри та сережки-кільця доповнили образ Ріанни.

A$AP Rocky був у темно-синьому пальті поверх білої сорочки та коричневої смугастої краватки. Музикант додав невимушеної атмосфери, одягнувши мішкуваті сині джинси та замшеві лофери Gucci. Своє вбрання він доповнив кепкою та сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, Ріанна та A$AP Rocky почали зустрічатися у 2020, а у травні минулого року у пари народився син. Артистка оголосила про свою другу вагітність у лютому 2023 року під час шоу Super Bowl Halftime Show.

Також Фокус писав про нову нерухомість Ріанни за 780 мільйонів гривень.