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Стиль життя

Ріанна придбала пентхаус за 780 мільйонів гривень (фото)

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Фото: Getty Images | Ріанна

Раніше елітна нерухомість належала актору Меттью Перрі.

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35-річна американська співачка Ріанна придбала пентхаус у розкішному хмарочосі за 21 мільйон доларів. Про це повідомляє Dirt.

Артистка, яка незабаром стане мамою двох дітей, судячи з усього, відчула, що її основне житло з трьома спальнями площею 3500 квадратних футів у розкішному хмарочосі Лос-Анджелеса було занадто тісним для її родини з репером A$AP Rocky. Як повідомляється, дев’ятиразова володарка "Греммі" придбала пентхаус на 40-му поверсі.

Вагітна Рірі заплатила 21 мільйон доларів (близько 780 млн гривень) за свою нову резиденцію в Century City, яка більш ніж удвічі перевищує її попередню, охоплюючи колосальні 9290 квадратних футів з чотирма спальнями та шістьма з половиною ванними кімнатами.

Нова нерухомість Ріанни

Зірка "Друзів" Меттью Перрі раніше називав розкішну квартиру будинком і залучив дизайнера Л. М. Пагано та архітектора Скотта Джойса, щоб переробити сучасний простір, перш ніж виставити його на продаж у 2019 році за 35 мільйонів доларів. Лише у 2021 році поточний продавець, співзасновник Afterpay Нік Молнар, придбав просторий пентхаус за 21,6 млн доларів і повернув його на ринок наступного року з початковою ціною трохи менше 28 мільйонів доларів.

Угода була закрита за день до того, як "податок на особняки" в Лос-Анджелесі набув чинності. Барбадоській суперзірці вдалося отримати знижку, і тепер вона може насолоджуватися 360-градусним панорамним краєвидом на місто з багатьох рядів вікон квартири та чотирьох терас — по одній з кожного боку житла.

Тут також є розкішний звуконепроникний кінотеатр із багаторівневими сидіннями, кухня з двома мармуровими островами та великий основний люкс із подвійними ванними кімнатами, місткими шафами та окремою зоною відпочинку з каміном.

Нагадаємо, Ріанна вийшла у світ з діамантовим чокером та окулярами за 15 тисяч гривень.

Також Фокус писав про перші великодні фото первістка Ріанни.