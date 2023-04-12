Рианна приобрела пентхаус за 780 миллионов гривен (фото)

Ранее элитная недвижимость принадлежала актеру Мэттью Перри.

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35-летняя американская певица Рианна приобрела пентхаус в роскошном небоскребе за 21 миллион долларов. Об этом сообщает Dirt.

Артистка, которая вскоре станет мамой двух детей, по всей видимости, почувствовала, что ее основное жилье с тремя спальнями площадью 3500 квадратных футов в роскошном небоскребе Лос-Анджелеса было слишком тесным для ее семьи с рэпером A$AP Rocky. Как сообщается, девятикратная обладательница "Грэмми" приобрела пентхаус на 40-м этаже.

Беременная Рири заплатила 21 миллион долларов (около 780 млн гривен) за свою новую резиденцию в Century City, более чем вдвое превышающую ее предыдущую, охватывая колоссальные 9290 квадратных футов с четырьмя спальнями и шестью с половиной ванными комнатами.

Новая недвижимость Рианны

Звезда "Друзей" Мэттью Перри ранее называл роскошную квартиру домом и привлек дизайнера Л. М. Пагано и архитектора Скотта Джойса, чтобы переделать современное пространство, прежде чем выставить его на продажу в 2019 году за 35 миллионов долларов. Только в 2021 текущий продавец, соучредитель Afterpay Ник Молнар, приобрел просторный пентхаус за 21,6 млн долларов и вернул его на рынок в следующем году с начальной ценой чуть менее 28 миллионов долларов.

Соглашение было закрыто за день до того, как "налог на особняки" в Лос-Анджелесе вступил в силу. Барбадосской суперзвезде удалось получить скидку, и теперь она может наслаждаться 360-градусным панорамным видом на город из многих рядов окон квартиры и четырех террас — по одной стороне жилья.

Здесь также есть роскошный звуконепроницаемый кинотеатр с многоуровневыми сиденьями, кухня с двумя мраморными островами и большой люкс с двойными ванными комнатами, вместительными шкафами и отдельной зоной отдыха с камином.

Напомним, Рианна вышла в свет с бриллиантовым чокером и очками за 15 тысяч гривен.

Также Фокус писал о первых пасхальных фото первенца Рианны.