Бриллиантовый чокер и очки за 15 тысяч грн. Новый образ беременной Рианны (фото)

Уже вторую беременность артистка демонстрирует гламурные и трендовые аутфиты.

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35-летняя американская певица Рианна вышла в свет с очками за 15 тысяч гривен. Об этом пишет Daily Mail.

Беременная звезда сцены привлекла внимание, когда прибыла на семейную трапезу в ресторан Giorgio Baldi в Санта-Монике со своим женихом и первенцем.

Рири, которая ждет второго ребенка от рэпера A$AP Rocky, продемонстрировала гламурный образ, держа на руках своего улыбающегося 10-месячного сына.

Рианна с сыном и бойфрендом

Предоставляя собственный взгляд на моду для беременных, Рианна выглядела необыкновенно стильно, выбрав для выхода платье-рубашку Wu-Tang. Рири также продемонстрировала свои ноги, надев под рубашку полупрозрачную черную юбку.

Она дополнила свой яркий образ чокером с бриллиантами, черными очками и туфлями с открытым носом. Отметим, что очки артистки стоят 355 фунтов стерлингов (около 15,5 тысячи гривен).

Сын певицы из Барбадоса выглядел неотразимо в светлом комбинезоне.

A$AP также продемонстрировал и свое чувство стиля в черном кожаном худи и брюках в тон.

Рианна с сыном

Певица, которая в мае 2022 впервые стала мамой, устроила поклонникам сюрприз, когда во время шоу Super Bowl сообщила, что снова беременна.

Похоже, ресторан Giorgio Baldi является любимым заведением Рианны во время ее беременности, поскольку они посетили его второй раз за эту неделю.

Напомним, Рианна поделилась трогательным видео с первенцем.

Также Фокус писал о другом гламурном образе беременной во второй раз Рианны.