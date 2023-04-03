Беременная Рианна поделилась трогательным видео с сыном

Рианна родила малыша в мае прошлого года от американского рэпера ASAP Rocky.

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35-летнняя певица, бизнесвумен и миллиардерша Рианна опубликовала в своем Instagram-аккаунте милое видео, на котором она и 11-месячный сын от A$AP Rocky прижимается к ее беременному животу.

Звезда сцены была одета в черный спортивный бюстгальтер, когда она крепко держала своего малыша, а он опирался на нее во время просмотра телешоу.

"Посмотрите, кто не хочет, чтобы мама тренировалась 🤷🏿‍♀️", — подписала видео знаменитость барбадосского происхождения.

Напомним, в начале марта Рири показала своим подписчикам, как наслаждается материнством. Она опубликовала несколько фото сына, а также видео с ним.

Певица продолжает скрывать имя сына, называя его "ребенком" в интервью для Vogue или "моим толстячком". Ранее в зарубежных СМИ промелькнула информация о том, что малыша якобы зовут Ноа, а имя в прессу слил кто-то из сотрудников аэропорта, услугами которого пользовались Рианна и ее возлюбленный A$AP Rocky во время перелета с сыном. Однако официально это пока никак не подтверждено.

Мальчик родился в мае прошлого года, став первенцем для певицы и ее возлюбленного. Его лицо не показывали фанатам, пока ему не исполнилось семь месяцев.

Ранее Фокус писал, что Рианна объявила о второй беременности, показав округлившийся живот во время выступления на Супербоуле. Она скрывала беременность так, что о ней до поры, до времени не знал даже ее родной отец.