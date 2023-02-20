Рианна скрывала вторую беременность от своего отца
Отец Рианны узнал, что она беременна во время шоу в перерыве Супербоула-2023.
Отец Рианны был так же удивлен, как и общественность, когда певица показала свой животик во время шоу в перерыве между таймами Супербоула-2023 года. Об этом пишет TMZ.
Рональд Фенти прилетел из Барбадоса, чтобы посетить игру в Глендейле и посмотреть выступление дочери. Он рассказал, что понятия не имел, что его дочь ждет второго ребенка.
"Боже мой! Моя малышка выглядит беременной", — сказал он на трибунах стадиона.
Отец Рири также отметил, что он надеется, что 34-летняя бизнесвумен и миллиардерша на этот раз родит девочку.
Как сообщалось ранее, у Рианны на протяжении многих лет были непростые отношения со своим отцом. Сейчас Рональд говорит, что "хотел бы быть частью жизни ее новорожденного ребенка".
Напомним, об интересном положении артистки не знали даже 280 ее танцоров во время постоянных репетиций перед выступлением на Супербоуле-2023. Они увидели, что Рири беременна непосредственно во время ее выхода на сцену.
В мае 2022 года Рианна впервые стала мамой. Она родила для своего бойфренда, американского рэпера ASAP Rocky сына, имя которого до сих пор держится в секрете.
Также Фокус писал о критике выступления Рианны на Супербоуле-2023.