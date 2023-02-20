Рианна скрывала вторую беременность от своего отца

Отец Рианны узнал, что она беременна во время шоу в перерыве Супербоула-2023.

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Отец Рианны был так же удивлен, как и общественность, когда певица показала свой животик во время шоу в перерыве между таймами Супербоула-2023 года. Об этом пишет TMZ.

Рональд Фенти прилетел из Барбадоса, чтобы посетить игру в Глендейле и посмотреть выступление дочери. Он рассказал, что понятия не имел, что его дочь ждет второго ребенка.

"Боже мой! Моя малышка выглядит беременной", — сказал он на трибунах стадиона.

Отец Рири также отметил, что он надеется, что 34-летняя бизнесвумен и миллиардерша на этот раз родит девочку.

Как сообщалось ранее, у Рианны на протяжении многих лет были непростые отношения со своим отцом. Сейчас Рональд говорит, что "хотел бы быть частью жизни ее новорожденного ребенка".

[ + – ] Рианна с сыном для Vogue

Напомним, об интересном положении артистки не знали даже 280 ее танцоров во время постоянных репетиций перед выступлением на Супербоуле-2023. Они увидели, что Рири беременна непосредственно во время ее выхода на сцену.

В мае 2022 года Рианна впервые стала мамой. Она родила для своего бойфренда, американского рэпера ASAP Rocky сына, имя которого до сих пор держится в секрете.

Также Фокус писал о критике выступления Рианны на Супербоуле-2023.