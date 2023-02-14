Не знала даже команда: как Рианна скрывала вторую беременность

12 февраля певица вернулась на сцену в рамках выступления на Супербоуле-2023.

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34-летняя американская певица Рианна тщательно скрывала свою вторую беременность. Об этом пишет TMZ.

Сообщается, что об интересном положении артистки не знали даже 280 ее танцоров во время постоянных репетиций перед выступлением на Супербоуле-2023. Они увидели, что Рири беременна непосредственно во время ее выхода на сцену.

Молодая мама выбирала для репетиций мешковатую одежду, которая скрывала изменения в ее теле.

Уже при непосредственном выходе на сцену артистка надела костюм с глянцевым лифом, который подчеркнул округленный живот знаменитости барбадосского происхождения.

[ + – ] Рианна Фото: Getty

В мае 2022 года Рианна впервые стала мамой. Она родила для своего бойфренда, американского рэпера ASAP Rocky сына, имя которого до сих пор держится в секрете.

Официально об отношениях звездной пары стало известно в начале 2021, однако слухи ходили еще за год до этого, после расставания Рири с миллиардером Хассаном Джамилем.

ASAP Rocky и его возлюбленная еще не заключили официальный брак, несмотря на то, что уже ждут второго общего ребенка.

Напомним, в какую стоимость оцениваются украшения Рири во время ее грандиозного возвращения на сцену в Аризоне.

Также Фокус писал о критике выступления Рианны на Супербоуле-2023.