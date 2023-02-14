Названа стоимость украшений Рианны во время выступления на Супербоуле-2023 (фото)
Роскошный красный образ Рири дополнила рядом украшений с драгоценными камнями.
Названа стоимость бриллиантов, находившихся на Рианне во время ее грандиозного возвращения на сцену в рамках выступления на Супербоуле-2023. Об этом пишет Page Six.
Молодая мама вышла на футбольное поле в ярком образе, включавшем пуховое пальто Alaïa в стиле André Leon Talley и комбинезон Loewe с глянцевым лифом.
Звезда сцены барбадосского происхождения дополнила аутфит низкими кроссовками MM6 Maison Margiela x Salomon Cross (360 долларов) и рядом блестящих вещей, начиная с часов Jacob & Co. с рубиново-красным циферблатом.
Потрясающие часы стоят 72 000 долларов благодаря белому ремешку из аллигатора и инкрустированному бриллиантами, усыпанному драгоценными камнями (общей стоимостью более 10 каратов).
Самой ценной частью ее наряда было кольцо Bayco с редким натуральным бирманским рубином весом 19,47 карата и 5,66 карата бриллиантов триллионной огранки и круглых бриллиантов, оправленных в платину и 18-каратное желтое золото. Сообщается, что оно стоит около миллиона долларов.
Не обошлось и без бриллиантовых серьг от Messika, включая уникальные серьги Illusionnistes Mono, Equilibristes Diamond Clip, Magnetic Love Mono Earring и Illusionnistes Diamond Clip.
Отметим, что совокупная стоимость украшений Рири во время грандиозного выступления составляет более 1,2 млн долларов.
Напомним, беременную Рианну "поймали" папарацци с сыном и бойфрендом.
Также Фокус писал о комментарии Рианны о первом году ее материнства.