Названа стоимость украшений Рианны во время выступления на Супербоуле-2023 (фото)

Роскошный красный образ Рири дополнила рядом украшений с драгоценными камнями.

Related video

Названа стоимость бриллиантов, находившихся на Рианне во время ее грандиозного возвращения на сцену в рамках выступления на Супербоуле-2023. Об этом пишет Page Six.

Молодая мама вышла на футбольное поле в ярком образе, включавшем пуховое пальто Alaïa в стиле André Leon Talley и комбинезон Loewe с глянцевым лифом.

Звезда сцены барбадосского происхождения дополнила аутфит низкими кроссовками MM6 Maison Margiela x Salomon Cross (360 долларов) и рядом блестящих вещей, начиная с часов Jacob & Co. с рубиново-красным циферблатом.

[ + – ] Рианна

Потрясающие часы стоят 72 000 долларов благодаря белому ремешку из аллигатора и инкрустированному бриллиантами, усыпанному драгоценными камнями (общей стоимостью более 10 каратов).

[ + – ] Рианна Фото: Getty

Самой ценной частью ее наряда было кольцо Bayco с редким натуральным бирманским рубином весом 19,47 карата и 5,66 карата бриллиантов триллионной огранки и круглых бриллиантов, оправленных в платину и 18-каратное желтое золото. Сообщается, что оно стоит около миллиона долларов.

[ + – ] Рианна

Не обошлось и без бриллиантовых серьг от Messika, включая уникальные серьги Illusionnistes Mono, Equilibristes Diamond Clip, Magnetic Love Mono Earring и Illusionnistes Diamond Clip.

Отметим, что совокупная стоимость украшений Рири во время грандиозного выступления составляет более 1,2 млн долларов.

Напомним, беременную Рианну "поймали" папарацци с сыном и бойфрендом.

Также Фокус писал о комментарии Рианны о первом году ее материнства.