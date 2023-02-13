Беременную Рианну заметили с сыном и бойфрендом (фото)
Артистка дала грандиозный концерт во время перерыва в рамках Супербоула-2023.
34-летнюю американскую певицу Рианну заметили с бойфрендом и их сыном. Об этом пишет Daily Mail.
Беременную вторым ребенком артистку "поймали" папарацци, когда она покидала стадион State Farm Stadium в Аризоне после ее триумфального шоу в перерыве Super Bowl LVII.
Рири вышла со стадиона с рэпером A$AP Rocky, который был запечатлен, держа на руках их девятимесячного сына.
Музыкант широко улыбался после того, как его возлюбленная публично подтвердила, что беременна вторым ребенком, и удивила поклонников округлившимся животом во время своего долгожданного возвращения.
В мае 2022 певица барбадосского происхождения впервые стала мамой. Она родила для своего бойфренда сына, имя которого до сих пор держится в секрете. Несмотря на трехлетние отношения и наследника, звездная пара до сих пор официально не заключила брак. Ранее сообщалось, что они сделают это после того, как первенец немного подрастет. Однако, судя по новостям о второй беременности Рири, узаконивание отношений снова откладывается на неопределенный период.
Напомним, Рианна публично сообщила о второй беременности.
Также Фокус писал о критике творчества Рианны Дональдом Трампом.