Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал творчество Рианны

Рианна стала настоящей сенсацией на воскресном Super Bowl.

Перед выступлением барбадосской певицы Рианны на Супербоуле-2023, бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал ее в собственной социальной сети. Об этом пишет Independent.

На стадионе State Farm в Глендейле состоялся 57-й финальный матч сезона Национальной футбольной лиги по американскому футболу. Впервые за последние пять лет на концерте выступила Рианна.

"Без своего стилиста она была бы никем. Плохо все, и НИКАКОГО ТАЛАНТА!" – отметил экспрезидент США в собственной социальной сети Truth Social.

Сообщение было ответом на другую публикацию конгрессмена от Техаса Ронни Джексона, бывшего личного врача Трампа в Белом доме.

Он заявил, что певица "сделала карьеру, выбрасывая дегенеративную гадость, ругая Америку всякий раз, когда предоставляется возможность". Джексон спросил, почему НФЛ пригласила исполнительницу и призвал не разрешать выступление певицы в перерыве.

В 2020 году Рианна посетила известный придорожный аттракцион Cadillac Ranch в Техасе и опубликовала ряд фотографий, на которых раскрасила полузакопанный автомобиль словами "F*** Trump", подписав изображение "искусство".

Кроме того, бизнесвумен-миллиардерша неоднократно высмеивала и критиковала экспрезидента в Сети, когда он занимал должность, в частности, обнародовала видео, на котором Мелания Трамп отказывалась держать Дональда Трампа за руку.

В 2018 году компания защиты прав певицы заставила Трампа прекратить использовать ее музыку на своих митингах, сообщал The Hill.

Напомним, во время выступления на Super Bowl, которое длилось 14 минут, Рианна исполнила 12 песен, среди которых такие хиты как Bitch Better Have My Money, Where Have You Been, Only Girl in the World, We Found Love, Work, Wild Thoughts, All of the Lights, Run This Town, Umbrella и Diamonds.

Также Фокус писал, что Рианна сообщила о второй беременности во время нашумевшего выступления на Super Bowl.