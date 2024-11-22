Американский принц: как Бэррон Трамп помог отцу выиграть выборы в США

18-летний младший сын избранного президента Дональда Трампа — и новый студент Нью-Йоркского университета стал популярен сразу после рождения, а сейчас снова переживает свой звездный момент.

Юный Бэррон Трамп, младший ребенок Дональда Трампа, который в 18 лет стал студентом Нью-Йоркского университета, снова стал популярен после того, как его отец победил на выборах в США. И некоторые эксперты считают, что он даже помог своему отцу победить Камалу Харрис, кандидатку от демократов. Об этом пишет USA today.

Вирусное видео с Бэрроном Трампом

На волне популярности в соцсетях снова набирает популярность видео 2010 года, когда маленький Бэррон скачет по кабинету отца и говорит: "Мне нравится мой чемодан". Он берет чемодан Louis Vuitton и подходит к маме. Он уточняет: "Мне сейчас в школу?" Мелания отвечает ему: "Да, ты пообедаешь, а потом пойдешь в школу". Тогда у Бэррона Трампа был явный словенский акцент. А видео собрало более 50 миллионов просмотров на TikTok всего за два дня на этой неделе.

Бэррона Трампа также считают одной из главных причин, по которой его отец смог достучаться до молодого поколения. Некоторые считают, что именно он подсказал отцу, на кого из молодого поколения обратить внимание и взять в свою команду. А сейчас люди восхищаются его ростом, тем, что он похож на Дональда в молодости и на его мать, которая когда-то работала моделью.

Почему люди одержимы всем, что связано с Бэрроном? Эксперты по культуре считают, что это потому, что он является молодым суррогатом своего отца, чья фан-база дважды вывела его на высшую должность в стране.

Фото: Getty Images

Это произошло на фоне мемуаров Мелании Трамп, в которых она опровергает предположения о том, что у ее сына аутизм (на самом деле это не так), и какой вред нанес этот слух: "Опыт Бэррона, подвергшегося травле как в сети, так и в реальной жизни после инцидента, является явным указанием на непоправимый ущерб", — написала она.

Теперь сообщается, что Бэррон известен в соцсетях благодаря своим связям с влиятельными альфа-самцами. "Эти влиятельные лица пропагандируют мужскую силу и доминирование — и пребывание в Белом доме является наивысшим проявлением этого", — говорит психолог Рене Карр.

Люди всегда были одержимы детьми президентов. Эми Картер, Челси Клинтон, Дженна Буш Хейгер, Саша и Малия Обама получили свою долю популярности, когда их родители оказались в Белом доме.

Поп-культура позиционировала их, как "модниц, светских львиц и скандальный контент для развлекательных новостей", говорит Мелвин Уильямс, доцент кафедры коммуникаций и медиа-исследований в Университете Пейса. Многие из этих детей защищены до 18 лет, и пресса имеет тенденцию оставлять их в покое в детстве. Теперь Бэррон преодолел этот порог.

Фото: Getty

Но многие в сети видят в Бэрроне больше, чем просто знаменитость. Он протеже MAGA (Make America Great Again — американский политический лозунг, популяризированный Дональдом Трампом в ходе его президентской кампании 2016 года) — человек, которого запугивали в соцсетях, но который это преодолел и стал сильнее. Он "более молодой Трамп, и это помогает воодушевить голосующих мужчин всех возрастов", — говорит Элизабет Анкер, профессор американистики и политологии в Университете Джорджа Вашингтона. Избиратели Трампа видят в нем "живое воплощение фигуры мужественного, энергичного Трампа, которого хотят многие его сторонники", — говорит Анкер.

Бэррон Трамп Фото: Getty Images

Плюс, он "очеловечил Дональда Трампа как внимательного отца для некоторых консервативных избирателей". Отец, слушающий своего сына о том, что популярно среди молодежи – это оказался удачный образ.

Как все это соотносится с мемификацией Бэррона в сети? Это стороны одной медали. Известность Дональда Трампа обусловлена ​​реалити-шоу , мемами, культурным влиянием. Признаки указывают на то, что Бэррон достигнет аналогичной вездесущности в эпоху TikTok. Хотя это и привлекает популярность, вместе с ней приходит и пристальное внимание.

Напомним, ранее стало известно, что Бэррон Трамп начинает свою политическую карьеру.