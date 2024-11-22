Американський принц: як Беррон Трамп допоміг батькові виграти вибори у США

18-річний молодший син обраного президента Дональда Трампа — і новий студент Нью-Йоркського університету — став популярним одразу після народження, а зараз знову переживає свій зірковий момент.

Юний Беррон Трамп, молодша дитина Дональда Трампа, який у 18 років став студентом Нью-Йоркського університету, знову став популярним після того, як його батько переміг на виборах у США. І деякі експерти вважають, що він навіть допоміг своєму батькові перемогти Камалу Гарріс, кандидатку від демократів. Про це пише USA today.

Вірусне відео з Берроном Трампом

На хвилі популярності в соцмережах знову набирає популярності відео 2010 року, коли маленький Беррон скаче кабінетом батька і каже: "Мені подобається моя валіза". Він бере валізу Louis Vuitton і підходить до мами. Він уточнює: "Мені зараз до школи?" Меланія відповідає йому: "Так, ти пообідаєш, а потім підеш до школи". Тоді у Беррона Трампа був явний словенський акцент. А відео зібрало понад 50 мільйонів переглядів на TikTok лише за два дні цього тижня.

Беррона Трампа також вважають однією з головних причин, через яку його батько зміг достукатися до молодого покоління. Дехто вважає, що саме він підказав батькові, на кого з молодого покоління звернути увагу й узяти у свою команду. А зараз люди захоплюються його зростом, тим, що він схожий на Дональда в молодості та на його матір, яка колись працювала моделлю.

Чому люди одержимі всім, що пов'язано з Берроном? Експерти з культури вважають, що це тому, що він є молодим сурогатом свого батька, чия фан-база двічі вивела його на найвищу посаду в країні.

Фото: Getty Images

Це сталося на тлі мемуарів Меланії Трамп, у яких вона спростовує припущення про те, що в її сина аутизм (насправді це не так), і якої шкоди завдав цей слух: "Досвід Беррона, який зазнав цькування як у мережі, так і в реальному житті після інциденту, є явною вказівкою на непоправну шкоду", — написала вона.

Тепер повідомляється, що Беррон відомий у соцмережах завдяки своїм зв'язкам із впливовими альфа-самцями. "Ці впливові особи пропагують чоловічу силу та домінування — і перебування в Білому домі є найвищим проявом цього", — каже психолог Рене Карр.

Люди завжди були одержимі дітьми президентів. Емі Картер, Челсі Клінтон, Дженна Буш Гейгер, Саша і Малія Обама отримали свою частку популярності, коли їхні батьки опинилися в Білому домі.

Поп-культура позиціонувала їх, як "модниць, світських левиць і скандальний контент для розважальних новин", — каже Мелвін Вільямс, доцент кафедри комунікацій і медіа-досліджень в Університеті Пейса. Багато з цих дітей захищені до 18 років, і преса має тенденцію залишати їх у спокої в дитинстві. Тепер Беррон подолав цей поріг.

Фото: Getty

Але багато хто в мережі бачить у Берроні більше, ніж просто знаменитість. Він протеже MAGA (Make America Great Again — американське політичне гасло, популяризоване Дональдом Трампом під час його президентської кампанії 2016 року) — людина, яку залякували в соцмережах, але яка це подолала і стала сильнішою. Він "молодший Трамп, і це допомагає надихнути чоловіків різного віку, які голосують", — каже Елізабет Анкер, професор американістики та політології в Університеті Джорджа Вашингтона. Виборці Трампа бачать у ньому "живе втілення постаті мужнього, енергійного Трампа, якого хоче багато його прихильників", — каже Анкер.

Беррон Трамп Фото: Getty Images

Плюс, він "олюднив Дональда Трампа як уважного батька для деяких консервативних виборців". Батько, який слухає свого сина про те, що популярно серед молоді — це виявився вдалий образ.

Як усе це співвідноситься з меміфікацією Беррона в мережі? Це сторони однієї медалі. Популярність Дональда Трампа зумовлена реаліті-шоу, мемами, культурним впливом. Ознаки вказують на те, що Беррон досягне аналогічної всюдисущості в епоху TikTok. Хоча це й приваблює популярність, разом із нею приходить і пильна увага.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Беррон Трамп починає свою політичну кар'єру.