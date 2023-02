Експрезидент США Дональд Трамп розкритикував творчість Ріанни

Ріанна стала справжньою сенсацією на недільному Super Bowl.

Related video

Перед виступом барбадоської співачки Ріанни на Супербоулі-2023, колишній президент США Дональд Трамп розкритикував її у власній соціальній мережі. Про це пише Independent.

На стадіоні State Farm у Глендейлі відбувся 57-й фінальний матч сезону Національної футбольної ліги з американського футболу. Вперше за останні п'ять років на концерті виступила Ріанна.

"Без свого стиліста вона була б ніким. Погано все, і НІЯКОГО ТАЛАНТУ!" — зазначив експрезидент США у власній соціальній мережі Truth Social.

Повідомлення було відповіддю на іншу публікацію конгресмена від Техасу Ронні Джексона, колишнього особистого лікаря Трампа у Білому домі.

Він заявив, що співачка "зробила кар'єру, викидаючи дегенеративну гидоту, сварячи Америку щоразу, коли є можливість". Джексон запитав, чому НФЛ запросила виконавицю та закликав не дозволяти виступ співачки у перерві.

У 2020 році Ріанна відвідала відомий придорожній атракціон Cadillac Ranch у Техасі та опублікувала низку фото, на яких розфарбувала напівзакопаний автомобіль словами "F*** Trump", підписавши зображення "мистецтво".

Крім того, бізнесвумен-мільярдерка неодноразово висміювала та критикувала експрезидента в мережі, коли він обіймав посаду, зокрема оприлюднила відео, на якому Меланія Трамп відмовлялася тримати Дональда Трампа за руку.

У 2018 році компанія захисту прав співачки змусила Трампа припинити використовувати її музику на своїх мітингах, повідомляв The Hill.

Нагадаємо, під час виступу на Super Bowl, який тривав 14 хвилин, Ріанна виконала 12 пісень, серед яких такі хіти як Bitch Better Have My Money, Where Have You Been, Only Girl in the World, We Found Love, Work, Wild Thoughts, All of the Lights, Run This Town, Umbrella та Diamonds.

Також Фокус писав, що Ріанна повідомила про другу вагітність під час гучного виступу на Super Bowl.