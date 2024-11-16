Кінець традиції: Coca-Cola використала АІ для культової різдвяної реклами

30-річний рекламний ролик "Свято наближається" радикально оновили з використанням штучного інтелекту. Але фанати залишилися незадоволені.

Компанія Coca-Cola використала штучний інтелект, щоб оновити свою культову різдвяну рекламу тридцятирічної давності. Бренд надав сучасної нотки своєму культовому рекламному ролику "Свято наближається", який транслюється на екранах з 1995 року. Про це пише Marketing Week.

Реклама Coca-Cola, створена ШІ

Нова 16-секундна версія реклами "Holidays Are Coming", що вийшла на телеекрани на початку цього тижня, містить ту саму культову мелодію і кадри червоних вантажівок Coca-Cola, що проїжджають зимовим містом.

Однак у той час як в оригіналі використовували справжніх акторів і двотонні вантажівки, прикрашені різдвяними вогнями, цьогорічна реклама була розроблена винятково з використанням штучного інтелекту, а це означає, що жоден із кадрів не був знятий наживо.

Реклама Coca-Cola, створена ШІ Фото: Coca-Cola

Компанія заявила, що новий рекламний ролик став "ефективним" способом економії часу та грошей і вже став хітом серед глядачів.

Тим часом на Youtube у нього втричі більше дизлайків, ніж лайків. А в коментарях пишуть, що реклама вийшла "бездушною":

"Уявіть собі спробу продати дух людського свята за допомогою якогось лайняного бездушного штучного інтелекту".

"Найрозумніше, що може зробити Pepsi просто зараз, — це запустити справжню рекламу ручної роботи і кинути тінь на Coca-Cola".

"Дійсно жахливо. Компанія вартістю 265 мільярдів хотіла скоротити витрати за допомогою ШІ-ролика".

"Щасливого Різдва від ШІ! Це так само зворушливо, як алюмінієва ялинка".

"Якщо навіть Кока-кола не в змозі заплатити справжнім людям — нам кінець".

"Це найгірша реклама Coca-Cola, яку я коли-небудь бачив у своєму житті. Я не можу повірити, що при всіх грошах Coca-Cola, вони не можуть платити реальним людям за зйомки у своїх роликах", — написали користувачі під новим роликом.

Реклама Coca-Cola, створена ШІ Фото: Coca-Cola

Хав'єр Меза, директор з маркетингу Coca-Cola в ЄС, заявив, що компанія хоче адаптуватися до "сьогоденних часів" завдяки використанню більш різноманітного складу акторів і технології штучного інтелекту.

"Ми не починали з того, що говорили: "Добре, нам потрібно зробити це за допомогою ШІ". Завдання було таким: ми хочемо перенести свята в теперішній час, а потім ми досліджували ШІ як рішення цього завдання", — повідомив Меза.

На кадрах видно, як вантажівки проїжджають через місто, повне тріумфуючих глядачів і навіть повз пару білих ведмедів.

Тим часом оригінальна версія улюбленої реклами починається з того, що маленький хлопчик біжить дзвонити в дзвін посеред снігового вечора. Це попереджає мешканців міста про колону вантажівок Coca-Cola, що в'їжджають у центр міста, а натовпи збираються, щоб помилуватися захопливим видовищем.

Оригінальна реклама Coca-Cola

Яскраві вогні та музика наповнюють площу, і глядачі переймаються різдвяною атмосферою.

В один зворушливий момент батько бере свою доньку на плечі, і вони обидва посміхаються, спостерігаючи за вантажівками, що проїжджають повз, під запальну мелодію.

Заключний кадр — ностальгічний знімок Санта-Клауса, який робить ковток зі скляної пляшки Кока-коли.

Меза заявив, що компанія вважає "привілеєм" той факт, що оригінальна реклама стала "частиною життя людей".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як штучний інтелект Gemini від Google втомився від запитань користувача і попросив його померти.