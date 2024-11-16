Конец традиции: Coca-Cola использовала ИИ для культовой рождественской рекламы

30-летний рекламный ролик "Праздники приближаются" радикально обновили с использованием искусственного интеллекта. Но фанаты остались недовольны.

Компания Coca-Cola использовала искусственный интеллект, чтобы обновить свою культовую рождественскую рекламу тридцатилетней давности. Бренд придал современную нотку своему культовому рекламному ролику "Праздники приближаются", который транслируется на экранах с 1995 года. Об этом пишет Marketing Week.

Реклама Coca-Cola, созданная ИИ

Новая 16-секундная версия рекламы "Holidays Are Coming", вышедшая на телеэкраны в начале этой недели, включает ту же культовую мелодию и кадры красных грузовиков Coca-Cola, проезжающих по зимнему городу.

Однако в то время как в оригинале использовались настоящие актеры и двухтонные грузовики, украшенные рождественскими огнями, реклама этого года была разработана исключительно с использованием искусственного интеллекта , а это означает, что ни один из кадров не был снят вживую.

Реклама Coca-Cola, созданная ИИ Фото: Coca-Cola

Компания заявила, что новый рекламный ролик стал "эффективным" способом экономии времени и денег и уже стал хитом среди зрителей.

Между тем на Youtube у него в три раза больше дизлайков, чем лайков. А в комментариях пишут, что реклама получилась "бездушной":

"Представьте себе попытку продать дух человеческого праздника с помощью какого-то дерьмового бездушного искусственного интеллекта".

"Самое разумное, что может сделать Pepsi прямо сейчас, — это запустить настоящую рекламу ручной работы и бросить тень на Coca-Cola".

"Действительно ужасно. Компания стоимостью 265 миллиардов хотела сократить расходы с помощью ИИ-ролика".

"Счастливого Рождества от ИИ! Это так же трогательно, как алюминиевая елка".

"Если даже Кока-кола не в состоянии заплатить настоящим людям – нам конец".

"Это худшая реклама Coca-Cola, которую я когда-либо видел в своей жизни. Я не могу поверить, что при всех деньгах Coca-Cola, они не могут платить реальным людям за съемки в своих роликах", — написали пользователи под новым роликом.

Реклама Coca-Cola, созданная ИИ Фото: Coca-Cola

Хавьер Меза, директор по маркетингу Coca-Cola в ЕС, заявил, что компания хочет адаптироваться к "сегодняшним временам" за счет использования более разнообразного состава актеров и технологии искусственного интеллекта.

"Мы не начинали с того, что говорили: "Хорошо, нам нужно сделать это с помощью ИИ". Задание было таким: мы хотим перенести праздники в настоящее время, а затем мы исследовали ИИ как решение этой задачи", — сообщил Меза.

На кадрах видно, как грузовики проезжают через город, полный ликующих зрителей и даже мимо пары белых медведей.

Между тем, оригинальная версия любимой рекламы начинается с того, что маленький мальчик бежит звонить в колокол посреди снежного вечера. Это предупреждает жителей города о колонне грузовиков Coca-Cola, въезжающих в центр города, а толпы собираются, чтобы полюбоваться захватывающим зрелищем.

Оригинальная реклама Coca-Cola

Яркие огни и музыка наполняют площадь, и зрители проникаются рождественской атмосферой.

В один трогательный момент отец берет свою дочь на плечи, и они оба улыбаются, наблюдая за проезжающими мимо грузовиками под зажигательную мелодию.

Заключительный кадр — ностальгический снимок Санта-Клауса, делающего глоток из стеклянной бутылки Кока-колы.

Меза заявил, что компания считает "привилегией" тот факт, что оригинальная реклама стала "частью жизни людей".

Напомним, ранее Фокус писал о том, как искусственный интеллект Gemini от Google устал от вопросов пользователя и попросил его умереть.