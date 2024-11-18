В Росії знайшли мертвим зірку балету: раніше він виступав проти вторгнення РФ до України

Тіло Володимира Шклярова виявили під вікнами його будинку. Правоохоронці РФ переконані, що загибель прем'єра Маріїнського театру сталася через "нещасний випадок".

Артист балету, прем'єр Маріїнського театру Володимир Шкляров загинув у ніч з 15 листопада в Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє The Moscow Times.

Журналісти пишуть, що тіло танцівника знайшли під вікнами його будинку на набережній Лейтенанта Шмідта. Його тіло виявилася подруга, яка й звернулася до поліції із повідомленням про смерть Шклярова. Вона розповіла, що вночі артист попросив приїхати до нього, але коли вона дісталася місця, він уже був мертвий.

У Слідчому комітеті РФ вважають, що загибель артиста сталася через "нещасний випадок".

"Він вийшов на балкон подихати повітрям і покурити, втратив рівновагу (дуже вузький балкон) і зірвався вниз (з 5 поверху)", — написала колишня балерина Ірина Бартновська.

Пресслужба Маріїнського театру повідомила, що в Шклярова була травма спини, а він загинув за два дні до операції на хребті.

Однак журналісти пишуть, що покійний Шкляров засудив вторгнення РФ до України в лютому 2022 року. Він розповів, що його дід закінчив школу в цій країні, а прабабуся все життя прожила в Києві.

""Я проти війни в Україні! Я за людей, за мирне небо над вашими головами. Політики повинні вміти вести переговори, не стріляючи і не вбиваючи мирних жителів, для цього їм дали мову і голову. <…> На все, що сьогодні відбувається, неможливо дивитися без сліз", — написав він у своєму пості в Instagram, однак пізніше його видалив.

Нагадаємо, в березні 2022 року низка російських артистів балету виступили проти російської-української війни. Серед тих, хто висловився проти злочинних дій РФ, був Володимир Шкляров.

28 вересня 2024 року стало відомо, що на війні загинув український артист балету в Литві Артем Колбасинський. На початку повномасштабного вторгнення РФ хлопець заявив, що не може на це спокійно дивитися і повернувся до Києва, щоб вступити в Сили оборони.