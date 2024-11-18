В России нашли мертвым звезду балета: ранее он выступал против вторжения РФ в Украину

Тело Владимира Шклярова обнаружили под окнами его дома. Правоохранители РФ убеждены, что гибель премьера Мариинского театра произошла из-за "несчастного случая".

Артист балета, премьер Мариинского театра Владимир Шкляров погиб в ночь с 15 на 16 ноября в российском Санкт-Петербурге. Об этом сообщает The Moscow Times.

Журналисты пишут, что тело танцовщика нашли под окнами его дома на набережной Лейтенанта Шмидта. Его тело оказалась подруга, которая и обратилась в полицию с сообщением о смерти Шклярова. Она рассказала, что ночью артист попросил приехать к нему, но когда она добралась до места, он уже был мертв.

В Следственном комитете РФ считают, что гибель артиста произошла из-за "несчастного случая".

"Он вышел на балкон подышать воздухом и покурить, потерял равновесие (очень узкий балкон) и сорвался вниз (с 5 этажа)", — написала бывшая балерина Ирина Бартновская.

Пресс-служба Мариинского театра сообщила, что у Шклярова была травма спины, а он погиб за два дня до операции на позвоночнике.

Однако журналисты пишут, что покойный Шкляров осудил вторжение РФ в Украину в феврале 2022 года. Он рассказал, что его дед окончил школу в этой стране, а прабабушка всю жизнь прожила в Киеве.

""Я против войны в Украине! Я за людей, за мирное небо над вашими головами. Политики должны уметь вести переговоры, не стреляя и не убивая мирных жителей, для этого им дали язык и голову. <...> На все, что сегодня происходит, невозможно смотреть без слез", — написал он в своем посте в Instagram, однако позже его удалил.

Напомним, в марте 2022 года ряд российских артистов балета выступили против российско-украинской войны. Среди тех, кто высказался против преступных действий РФ, был Владимир Шкляров.

28 сентября 2024 года стало известно, что на войне погиб украинский артист балета в Литве Артем Колбасинский. В начале полномасштабного вторжения РФ парень заявил, что не может на это спокойно смотреть и вернулся в Киев, чтобы вступить в Силы обороны.