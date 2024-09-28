Покинул театр, чтобы защищать Родину: на войне погиб украинский артист балета в Литве

В начале полномасштабного вторжения РФ парень заявил, что не может на это спокойно смотреть и вернулся в Киев, чтобы вступить в Силы обороны.

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На войне в Украине погиб бывший украинский артист балета Клайпедского государственного музыкального театра в Литве Артем Колбасинский. 22-летний парень после начала полномасштабного вторжения покинул работу, вернулся в Украину и вступил в Силы обороны. О гибели артиста сообщили в Клайпедском музыкальном театре.

"В 2022 году весной, как только началась полномасштабная война в Украине, он поехал защищать Родину и своих родных. Танцор заявил, что потеряет достоинство и человечность, если останется спокойно жить в Клайпеде с любимой девушкой. "Я должен вернуться в свою страну и защищать ее от захватчиков. Это мой долг и перед Родиной, и перед родными, которые там остались. Но это решение было тяжелым, не буду скрывать", — сказал он тогда. Выражаем искренние соболезнования родным, коллегам и поклонникам его творчества", — говорится в сообщении.

Украинцу было 24 года.

Артист балета Клайпедского государственного музыкального театра в Литве Артем Колбасинский

Родители парня рано умерли, и он остался со старшими братом и сестрой. Детей разместили в разных детских домах, а через год его усыновили.

Приемные родители отвели Артема в профессиональную школу танцев. В 2019 году он получил диплом хореографа в Академии танца имени Сержа Лифаря в Киеве и сразу пошел работать в балетную труппу Клайпедского музыкального театра в Литве.

Не так давно парень познакомился со своей сестрой, которая разыскала его в соцсетях. Затем Артем встретился с братом, тетями и дядями.

Артисты балета Клайпедского государственного музыкального театра в Литве

Члены его приемной семьи живут под Киевом, и в первые месяцы полномасштабного российского вторжения прятались в подвале. Парень заявил, что не может на это спокойно смотреть и вернулся в Украину.

"При такой ситуации в Украине я не могу просто спокойно сидеть в Клайпеде и наблюдать за событиями. Если бы я это сделал, я бы потерялся как человек... Я бы потерял человечность в своём сердце. Это решение было тяжелым, не буду скрывать. Ведь, живя в Клайпеде, я создал свой маленький мир: у меня есть любимая девушка, квартира, кот и много хороших друзей, которые всячески меня отговаривали. Но бы иначе я не смог", — говорил Артем в интервью литовскому изданию zmones.

Артисты балета Клайпедского государственного музыкального театра в Литве

После войны он мечтал вернуться в театр, но не на сцену, а в бэкстейдж, потому что имел ранение на фронте, из-за чего состояние его здоровья ухудшилось и танцевать ему стало сложно.

"К сожалению, мое тело начинает меня предавать: оказалось, что из-за полученных травм и физических изменений я еще долго не смогу заниматься современными танцами, не смогу достичь прорыва в этой сфере. Если я вернусь, я, к сожалению, не смогу зарабатывать на жизнь танцами. Но я очень люблю танцы. Я в душе актер. После окончания войны кардинально поменяю профессию. Это будет связано с искусством, но, видимо, я выберу не сцену, а бэкстейдж", — рассказывал он.

Парень признается, что его любимая его отговаривала от участия в боевых действиях, но впоследствии смирилась. Также все время его поддерживали друзья и помогало руководство театра.

"Все мы рано или поздно умрем. Мне тоже страшно, но если мне удастся спасти жизнь хотя бы нескольких человек — это имеет смысл, я могу ради этого пожертвовать жизнью", — говорил Артем.

Напомним, что в порту в Одессе во время ракетного удара, который российские оккупанты нанесли 20 сентября, погиб капитан судна морской охраны ГПСУ.