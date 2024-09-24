В порту в Одессе во время ракетного удара погиб капитан корабля: детали

В тот день оккупанты использовали ракету "Искандер" и ударили ею по портовой инфраструктуре. Владимир Ковальчук во время обстрела получил несовместимые с жизнью травмы.

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В порту в Одессе во время ракетного удара, который российские оккупанты нанесли 20 сентября, погиб капитан судна морской охраны ГПСУ. Об этом сообщили в Нерубайской сельской территориальной громаде.

"Нерубайская громада снова потеряла своего Героя. Вследствие вражеского ракетного обстрела по припортовой инфраструктуре погиб командир корабля морской охраны, капитан 3 ранга Ковальчук Владимир Петрович", — говорится в сообщении.

Защитника будут хоронить 24 сентября. Из соображений безопасности, подробная информация о месте и времени захоронения Героя не разглашается.

Напомним, что 20 сентября, российские войска "Искандером" нанесли ракетный удар по Одессе. Известно о двух взрывах. После прилета над городом поднялся огромный столб дыма. Российские СМИ утверждали, что удар якобы был нанесен по складу со снарядами и ракетами в порту Одессы.

Также ранее сообщалось, что в Донецкой области погиб доброволец из Ирландии 29-летний Роберт Диган. Он получил смертельное ранение во время прикрытия отступления своей команды из района боевых действий. До войны в Украине ирландец у себя на Родине служил в элитном подразделении армейских рейнджеров.