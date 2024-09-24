В порту в Одессе во время ракетного удара погиб капитан корабля: детали
В тот день оккупанты использовали ракету "Искандер" и ударили ею по портовой инфраструктуре. Владимир Ковальчук во время обстрела получил несовместимые с жизнью травмы.
В порту в Одессе во время ракетного удара, который российские оккупанты нанесли 20 сентября, погиб капитан судна морской охраны ГПСУ. Об этом сообщили в Нерубайской сельской территориальной громаде.
"Нерубайская громада снова потеряла своего Героя. Вследствие вражеского ракетного обстрела по припортовой инфраструктуре погиб командир корабля морской охраны, капитан 3 ранга Ковальчук Владимир Петрович", — говорится в сообщении.
Защитника будут хоронить 24 сентября. Из соображений безопасности, подробная информация о месте и времени захоронения Героя не разглашается.
Напомним, что 20 сентября, российские войска "Искандером" нанесли ракетный удар по Одессе. Известно о двух взрывах. После прилета над городом поднялся огромный столб дыма. Российские СМИ утверждали, что удар якобы был нанесен по складу со снарядами и ракетами в порту Одессы.
Также ранее сообщалось, что в Донецкой области погиб доброволец из Ирландии 29-летний Роберт Диган. Он получил смертельное ранение во время прикрытия отступления своей команды из района боевых действий. До войны в Украине ирландец у себя на Родине служил в элитном подразделении армейских рейнджеров.