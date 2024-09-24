В порту в Одесі під час ракетного удару загинув капітан корабля: деталі

Того дня окупанти використали ракету "Іскандер" і вдарили нею про портовій інфраструктурі. Володимир Ковальчук під час обстрілу дістав несумісні із життям травми.

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В порту в Одесі під час ракетного удару, який російські окупанти завдали 20 вересня, загинув капітан судна морської охорони ДПСУ. Про це повідомили у Нерубайській сільській територіальній громаді.

"Нерубайська громада знову втратила свого Героя. Внаслідок ворожого ракетного обстрілу по припортовій інфраструктурі загинув командир корабля морської охорони, капітан 3 рангу Ковальчук Володимир Петрович", — йдеться в повідомленні.

Захисника ховатимуть 24 вересня. З міркувань безпеки, детальна інформація щодо місця та часу поховання Героя не розголошується.

Нагадаємо, що 20 вересня російські війська "Іскандером" завдали ракетного удару по Одесі. Відомо про два вибухи. Після прильоту над містом здійнявся величезний стовп диму. Російські ЗМІ стверджували, що удару нібито було завдано по складу зі снарядами і ракетами в порту Одеси.

Також раніше повідомлялося, що на Донеччині загинув доброволець із Ірландії 29-річний Роберт Діган. Він отримав смертельне поранення під час прикриття відступу своєї команди з району бойових дій. До війни в Україні ірландець в себе на Батьківщині служив в елітному підрозділі армійських рейнджерів.