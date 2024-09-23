Прикривав відступ побратимів: в Україні загинув 29-річний боєць з Ірландії

Про смерть ірландця стало відомо від його побратимів. Відомо, що доброволець отримав смертельне поранення під час відходу підрозділу ЗСУ.

Related video

У війні проти російських окупантів загинув ексрейнджер елітного підрозділу в Ірландії, доброволець ЗСУ, 29-річний Роберт Діган. Про це пише ірландське видання Іrish Times.

Роберт Діган отримав поранення 19 вересня, але про його загибель повідомили лише зараз.

До війни в Україні ірландець в себе на Батьківщині служив в елітному підрозділі армійських рейнджерів. Він приєднався до ЗСУ у 2022 році.

Побратими описують його як дуже принципову, рішучу людину. Два роки тому він отримав поранення, коли у жовтні 2022 року їхав у авто на передовій і в авто влучив ударний дрон. Діган отримав серйозні травми, зокрема обличчя, і в результаті втратив око.

Він був евакуйований назад до Ірландії та проходив лікування і там пройшов реабілітацію. Після лікування він знову повернувся до ЗСУ.

Видання зазначає, що поки що результатів ДНК-експертизи немає. Про смерть ірландця стало відомо від його побратимів. Відомо, що доброволець отримав смертельне поранення під час прикриття відступу своєї команди з району бойових дій.

Нагадаємо, що 21 вересня колишній головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний підтвердив загибель на Донбасі полковника Олександра Никитюка, який раніше був його помічником.