Залужний підтвердив загибель свого експомічника на Донбасі (фото)

За даними журналістів, разом з полковником ЗСУ Олександром Никитюком несумісні із життям поранення дістали ще двоє його побратимів. Вони загинули під час ракетного удару по місту Добропілля Донецької області.

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Колишній головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний підтвердив загибель полковника Олександра Никитюка, який раніше був його помічником. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Сьогодні від ворожої ракети загинув полковник Збройних Сил України Никитюк Олександр Євгенович. Спочивай з миром. Дякую що був у моєму житті. Завжди. Дякую що пішов до ….. Ти був справжній. Самий справжній з справжніх. Вибач мене. Я не міг по іншому", — йдеться у дописі.

Військовий загинув у ніч на п'ятницю, 20 вересня. Волинське видання БУГ пише, що разом з Олександром Никитюком загинуло двоє побратимів. За повідомленням ЗМІ, Никитюк загинув унаслідок ракетного обстрілу росіянами Добропілля у Донецькій області, по якому вдарили ракетою С-300.

Олександр Никитюк був родом з Волинської області. У травні 2003 року Олександр Никитюк очолив Нововолинський міжрайонний відділ боротьби з організованою злочинністю.

З 2005 року був начальником Володимир-Волинського міського відділу УМВС України у Волинській області. А з 2011 року працював на посаді заступника начальника УМВС України у Волинській області.

Олександру Никитюку було 56 років. У захисника залишилися дружина і двоє синів.

На момент публікації матеріалу командування ЗСУ не коментувало інформацію про загибель полковника ЗСУ Олександра Никитюка.

Нагадаємо, що 20 вересня повідомлялося, що на Донеччині під час виконання бойового завдання загинула військова з Рівненщини, спортсменка-важкоатлетка Ніна Пашкевич.